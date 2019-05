Burkina Faso: La Chine et le Burkina fêtent les noces de coton du rétablissement de leurs relations diplomatiques

Le 26 mai 2018, les deux ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la Chine signaient à Beijing un communiqué conjoint sur le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Au moment du bilan, l'heure est à l'optimisme.

L'année écoulée a été une année pleine de fruits et d'espoir, a dit Li Jian, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso.

La confiance politique mutuelle ne cesse de croître entre les dirigeants des deux pays, ajoute-il, citant pour étayer des affirmations les nombreuses visites que les autorités des deux pays se sont mutuellement rendues.

Les échanges économiques se sont elle aussi accrues, affirme le chef de la représentation diplomatique chinoise au Burkina Faso, chiffres à l'appui. A l'en croire, «le gouvernement chinois a déjà octroyé au Burkina Faso une exonération douanière de 97% des produits burkinabè.

Ainsi, les produits locaux tels que le coton, le sésame, le beurre de karité, tous réputés pour leur qualité, gage de leur compétitivité, bénéficient d'une grande facilité d'accès dans le marché chinois.»

Et cela semble plutôt bien parti: en 2018, le volume des échanges commerciaux se chiffrait à 318 millions de dollars, soit une hausse de 56%. «La dedans, l'exportation des produits burkinabè vers le marché chinois s'est multiplié par 3,6, jusqu'à 100 millions de dollars», précise M. Jian.

«En tant que premier ambassadeur depuis la reprise des relations, ma tâche est de bien m'occuper de cette petite plante de l'amitié semée par nos deux peuples, de l'arroser, de le protéger pour qu'un jour, elle devienne un grand arbre ombragé sous lequel nous allons tous nous assoir pour savourer les délicieux fruits de ce même arbre de l'amitié», a dit l'ambassadeur de Chine.

Les graines ont donc déjà été semées dans plusieurs domaines: agricole, santé, éducation et formation professionnelle, etc. c'est ainsi que plus de 50 délégations officielles dans divers domaines se sont succédé au Burkina Faso.

Une délégation de spécialistes du mil vient d'arriver. Sa mission, multiplier le rendement de mil par hectare par 3 en améliorant les variétés et les techniques.

Cent complexes scolaires financés par le gouvernement chinois devraient bientôt pousser du sol dans plusieurs localités du Burkina.

Bobo Dioulasso et sa région vont également bénéficier d'un hôpital de référence. Si le choix de la forêt de Kua pour l'implanter suscite un débat au niveau national à cause des risques qui pèseraient sur l'environnement, l'ambassadeur de Chine se veut clair: la coopération chinoise se focalise sur les priorités et les besoins les plus urgents du gouvernement et des Burkinabè.

La Chine «attache beaucoup d'importance au bien-être social, au bénéfice des deux peuples et ne compromettra en aucun cas la protection de l'environnement et le développement durable», promet Li Jian.

La Chine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. «Nous sommes prêts à soutenir le processus d'industrialisation et de modernisation du Burkina avec nos capitaux, nos technologies et notre savoir-faire», assure son ambassadeur.

A noter que des personnalités comme Nasser Basma, P-DG du Mégamonde et Karim Démé, cheville ouvrière du rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, ont reçu le prix de l'amitié sino-burkinabè.