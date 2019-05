Gabon: Estelle ondo et la Croix-Rouge honorent la "Mère"

Le monde entier a célébré les mères ce dimanche 26 mai 2019. Le Gabon n'est pas resté en marge de cet évènement qui honore celles qui donnent et garantissent toute vie humaine. La fête des mères au Gabon a été aussi l'occasion pour Estelle Ondo, ministre en charge de de la Famille, de la Décennie de la Femme et de l'Égalité des chances, de lancer l'ouverture de la formation en premiers secours/premiers gestes. Une formation initiée par la Croix-Rouge gabonaise, à Libreville.

Le Gabon, comme d'autres pays, a célébré la mère. Le ministère de la Famille, de la Décennie de la Femme et de l'Égalité des chances a mis tout en œuvre pour donner un cachet particulier à cet événement mondial. Le thème retenu pour l'édition 2019 est : « Maman : mon premier médecin / La mère : citoyenne aux multiples métiers ».

C'est un hommage, qui selon Estelle Ondo, est fait à la femme « donneuse et garante de toute vie » ! Et de poursuivre que : « Ces mots me viennent du fait que dans le monde entier également, les soins, les attentions multiformes apportés par les mamans, aussi bien à leur progéniture qu'à toute la famille semblent si naturels qu'on finit par occulter aussi bien l'amour, l'affection que les efforts physiques et psychologiques qu'elles y consacrent ; sans compter leur peine, sans se plaindre. Trouvant en même temps les mots qui consolent, les gestes qui rassurent, chaque fois qu'elles perçoivent de la douleur ou du chagrin autour d'elles ».

Une fois l'an, est-il donc important de se donner l'occasion d'honorer les mamans, rappelle la ministre. Bien que la maman soit un être parfait pour son entourage, il lui manque parfois quelques bons réflexes, estime-t-elle. Elle reconnait tout de même que la mission n'est pas facile tous les jours : que d'angoisses, que de difficultés et d'épreuves ! Pour compléter leurs compétences, pour en faire des mamans quasiment accomplies, le Ministère dont elle a la charge, en collaboration avec la Croix-Rouge gabonaise, a décidé de leur offrir une formation au regard du thème retenu. Au total,150 mamans ont bénéficié de la formation en premiers secours/premiers gestes.

Georgia Endama, le Directeur général de la Croix-Rouge gabonaise s'est félicité de cette collaboration. « Madame le Ministre, votre présence nous honore et témoigne de l'engagement du Gouvernement de la République dans le combat pour la réduction des risques de catastrophe, même mineures, dans notre pays. La création en 2012 du Centre National de Formation aux Premiers Secours (CNFPS), qui est devenu une référence nationale et sous régionale, au vu de son respect des normes internationales et de la qualité de ses prestations, participe pleinement de cet engagement » lance Georgia Endama.

Le Directeur de la Croix-Rouge explique qu'au Gabon, des personnes décèdent chaque année dans des accidents domestiques. Souvent mal préparés à de telles situations, les témoins ne savent pas quoi faire pour secourir leurs proches. "La Croix-Rouge gabonaise apprécie donc à sa juste valeur et encourage l'initiative du Ministère de la Famille, de la Décennie de la Femme et de l'Égalité des Chances visant à former 150 Mères à l'occasion de cette fête qui leur est dédiée, afin qu'elles assimilent ces gestes essentiels, qui peuvent permettre de sauver une vie humaine. Pour terminer, je voudrais, au nom de la Croix-Rouge gabonaise, souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans, en rappelant qu'une mère n'est pas seulement celle qui a connu la maternité... mais, c'est surtout cette femme qui sait donner de l'amour et une éducation à n'importe quel enfant" conclut-il.