Gabon: Le DG de la CDC en audience à la Présidence de la République

Le Directeur Général de la Caisse de Dépôts et Consignation (C.D.C), Herman Nzoundou Bignoumba, était mercredi dernier en audience à la Présidence de la République avec le Chef de l'État.

Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a un regard particulier sur les activités de la CDC, en raison de la corrélation de ses projets avec ceux des aspirations du Chef de l'Etat. C'est à ce titre, qu'il a tenu à échanger avec le patron de cette institution financière, placée sous la tutelle du Ministère en charge de l'Economie. Cette audience au Palais des marbres avait pour but de tenir informer le Président de la République sur les récentes activités de cette institution qui est sous la direction de Herman Nzoundou Bignoumba depuis quelque temps.

Au sortir de cette audience, ce dernier a partagé en quelques mots la teneur de son échange avec le Président de la République, au micro de nos confrères de la presse présidentielle : « Faire le point des activités de la caisse de dépôts et consignation sur lequel il fonde beaucoup d'attentes en terme d'accompagnement des politiques publiques, notamment en matière de logement, d'infrastructure et divers investissements... ». Aussi, le Directeur Général de la CDC, a t-il précisé que son institution se porte pour le mieux et qu'elle va continuer à accompagner l'Etat dans ses projets : « La caisse de dépôts et consignation se porte bien. Elle mène son plan d'action comme cela est prévue et a la volonté et l'ambition d'accompagner de manière très active la politique publique ».