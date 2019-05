Afrique: Africa Women's Awards 2019 - Prisca Nlend Koho honorée à Yaoundé pour son dynamisme dans le secteur des assurances

Nominée pour les Africa Women's Awards 2019, la Gabonaise Prisca Nlend koho a reçu le prix spécial du Jury. La cérémonie de récompense s'est tenue à Yaoundé (Cameroun), samedi 25 mai.

« j'ai eu l'immense honneur de recevoir Le Prix Spécial du Jury, qui a récompensé mon travail dans le secteur des assurances au Gabon et en Afrique. Je suis profondément touchée par cette distinction d'abord en tant que Femme et ensuite en tant que Gabonaise et Africaine », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Actuellement Ministre de la Pêche et de la Mer, Prisca Nlend koho a dit un mot à l'endroit des organisateurs et de ses proches : « Je tiens à remercier particulièrement l'initiatrice de cet événement qui honore les femmes africaines qui impactent, Mme Marthe Dikongo Dinaly. Je dédie ce Prix à celui qui a fait de moi celle que je suis, Jésus-Christ. A mes parents et à mon époux. Et à tous ceux qui m'ont accompagné pour le développement du secteur des assurances dans notre pays et sur le continent ».

Ladite cérémonie a aussi primé une autre femme leader du Gabon, Mme Sidonie Flore Ouwe pour son implication dans la promotion du droit à l'endroit des femmes du Gabon et d'Afrique.

Créé pour mettre en valeur le dynamisme de la femme africaine, l'événement entend mettre sous les projecteurs du monde, l'implication de cette dernière dans le développement de son continent. Pour cette première édition, seuls le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Togo ont participé. A la prochaine édition, plusieurs autres pays seront associés, a annoncé l'organisatrice.