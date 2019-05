Ile Maurice: Fond-du-Sac - L'école laisse à désirer

Plaintes et griefs au sujet de l'état de l'école primaire de Fond-du-Sac étaient nombreux, mais vains. Selon des parents d'élèves, la Parent- Teacher Association n'a pas les fonds pour entreprendre les travaux qui s'imposent. Les parents comptent entamer une manifestation devant l'établissement cette semaine, si les autorités ne prennent pas les actions nécessaires.

Outre les débris omniprésents dans la cour, les parents expliquent que les enfants sont exposés aux piqûres de moustiques, dès qu'ils sont dehors. «Il y a beaucoup d'arbres à couper. Ils ne font rien. Comment nos enfants peuvent apprendre dans ces conditions ?»

De plus, plusieurs vitres des salles de classe sont brisées depuis plus d'un an, sans que la direction n'ait pris la peine de les remplacer. «Il y a de jeunes enfants. S'ils se blessent, qui prendra la responsabilité ?»

Dans l'enceinte de l'établissement scolaire se trouve également un petit complexe - qui a abrité longtemps les caretakers - mais inoccupé depuis plusieurs années. Ces parents demandent qu'il soit aménagé et rénové en toilettes car les W. C. actuelles sont source de problèmes. «Elles sont vieilles et mal entretenues. Elles donnent envie de vomir!»

Du côté du ministère de l'Éducation, une source officielle explique ne pas être au courant de la situation sur place. Mais que des fonctionnaires effectueront une visite prochainement, avant de décider de la marche à suivre.