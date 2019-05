Sénégal: Coupe du monde U20 - Les «lionceaux» en huitiemes

Le Sénégal a composté hier, dimanche 26 mai son ticket pour les 8èmes de finale en remportant le duel qui l'a opposé à la Colombie lors de la 2ème journée de la Coupe du monde qui se déroule en Pologne. Les Lionceaux se sont imposés sur la marque de 2 à 0 grâce aux deux buts inscrits sur pénalty par Ibrahima Niang et Dion Lopy.

Après leur bonne entame contre Tahiti (battu 3-0), le Sénégal a enchaîné par une nouvelle victoire dans le groupe A de la Coupe du monde qui se déroule en Pologne (23 mai au 15 juin). Les «Lionceaux» ont épinglé la Colombie qu'ils ont battue hier, dimanche 26 mai sur la marque de 2 à 0.

Devant des Caféteros agressifs et ayant le monopole de la possession du ballon, les coéquipiers de Souleymane Aw et Ousseynou Cavin Diagne ont d'entrée, maintenu le bloc bas pour procéder à des contre-attaques.

Ibrahima Niane va lancer la première alerte dans le camp des juniors Sud américains en marquant un but qui sera toutefois logiquement refusé pour hors jeu (20e minute). Niane s'ouvre encore le chemin des buts lors qu'il s'infiltre dans la surface avant de se faire déséquilibrer.

L'attaquant des Lions Fc Metz se chargera de transformer le pénalty à la (34ème min). Le Sénégal tient le bon but et avec un jeu assez fluide et même séduisant, passe à côté d'un deuxième but sur ce coup franc bien exécuté par Souleymane Aw et repoussé par le portier colombien (38e min).

Lors de la deuxième période, le Sénégal essaie de faire le break. A la 71ème minute, Ousseynou Niang prend la place du virevoltant Amadou Sagna, auteur du triplé contre Tahiti mais gagné par la fatigue. Ibrahima Niane s'offrira encore l'occasion d'aggraver le score sur une tête rageuse qui bute sur le gardien adverse.

Pour apporter de la vitesse dans le jeu, l'entraineur Yousou Dabo lance sur le front de l'attaque, Dramé à la place de Niane. Faly Ndaw va également suppléer Ciss.

Le deuxième but ne tardera pas et intervient sur un pénalty sifflé contre Ousseynou Niane, fauché dans la surface (83ème minute). Dion Lopy va s'en charger pour marquer le deuxième but et celui de la victoire.

L'équipe du Sénégal s'empare de la première place de la poule A et décroche du coup son ticket pour les 8èmes de finale. Les Juniors sénégalais joueront leur dernier match, contre la Pologne, pays organisateur ce 29 mai.