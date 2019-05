Algérie: Examen de création de l'instance nationale des énergies renouvelables

Alger — Le conseil interministériel, tenu mercredi sous le présidence du Premier ministre, Noureddine Bedoui, a examiné le dossier de création de l'instance nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le dossier des énergies renouvelables constitue une priorité nationale", a précisé M. Bedoui lors d'une intervention, affirmant que "notre pays avait déjà fait ses premiers pas vers la concrétisation de la transition énergétique", une transition qui, selon le chef du gouvernement, n'a pas encore atteint la cadence escomptée et la coordination efficace.

Pour le Premier ministre, la création et l'installation de cette commission s'avèrent un impératif, considérant les atouts que recèle le pays en matière d'énergies renouvelables et les jeunes compétences parmi les diplômés des instituts et des écoles nationales activant aussi bien en Algérie qu'à l'étranger.

"Cette instance jouera un rôle prépondérant dans l'exploitation, avec efficacité et efficience, de tout le potentiel local, et contribuera sans doute à l'épanouissement des start-up spécialisées dans la manutention et la production notamment dans les régions su Sud et des Hauts plateaux, pour atteindre, ainsi, son objectif, celui de garantir la sécurité énergétique du pays", a-t-il ajouté.

L'examen de la création de cette instance intervient conformément aux recommandations onusiennes en matière de promotion des énergies renouvelables, et en application des engagements internationaux de l'Algérie en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour préserver l'environnement dans le cadre du développement durable", a-t-on expliqué dans le communiqué.

Par ailleurs, la réunion a examiné l'ensemble des mécanismes permettant la mise en place d'une instance nationale qui sera chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique conformément à la loi numéro 04-09 du 14 août 2004, relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable.

Outre les ministres de l'Intérieur, de l'Energie, des Finances, de l'Industrie, du Commerce, de l'Enseignement supérieur, de l'Environnement et de l'Agriculture, étaient présents à la réunion des responsables représentants de Sonelgaz, de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), a conclu le communiqué.