Cameroun: Les 5 occupations populaires des jeunes pendant les Vacances

C'est bientôt les vacances au Cameroun et ils seront des centaines à sillonner les villes de Douala et Yaoundé. Entre les snack-bars, lieux de concerts et les marchés sur les Trottoirs, le catalogue est connu d'avance. Voici les 5 occupations favorites des jeunes pendant les vacances.

La vente à la sauvette

En tête de liste, les vendeurs ambulants. Les chaînes locales les adorent. Leur sortie dans les rues des capitales Yaoundé et Douala, ne manquent pas d'être relayée. Pour cause, l'éternel débat des conditions de leur exercice et sous fond, la responsabilité du Gouvernement. L'ironie de l'histoire, c'est qu'à la fin des grandes vacances, parole leur est donnée par ces mêmes médias pour en savoir plus sur le résultat de leur recette. Mais bon, allons seulement.

La débrouillardise

C'est l'activité la plus populaire des grandes vacances. Elle recrute les jeunes multitâches. Dans l'aménagement des quartiers de Douala, ce sont des matinées armées de pelles et de sacs qui s'illustrent pour lutter contre l'érosion... Du moins c'est l'excuse donnée. Au passage, une motivation symbolique des badauds pour cette initiative citoyenne. A Yaoundé, l'initiative est populaire les jours d'inondation. Pour gagner sa pièce, seuls les plus musclés sont sollicités pour faire traverser les habitants d'un point à un autre. Attention à la marche, le fou rire n'est jamais loin.

Les fêtes !

Si les villes de Douala et Yaoundé ne tarissent pas de jours d'ambiances, les grandes vacances sont leur haute saison. Dans cette observation, le clou du spectacle sera de croiser dans chacun de ses espaces de joie, des jeunes survoltés. Ne leur demandez surtout pas pourquoi ils sont là, partout. L'année scolaire a été longue, les examens de fin d'années enfin achevées, ce sont les vacances, la famille est toute réunie... C'est tellement évident ! Cela dit pour en savoir plus, on laissera la suite aux faits divers.

Les matchs de football

C'est-la-saison ! Les petits goals ressuscitent çà et là, les terrains abandonnés sont modestement rénovés et grâce au soutien des sponsors, les vacances sont comblées. La foule immense venue enflammée le spectacle couronne à succès l'occupation des grandes vacances. La sociabilisation est là, la santé est garantie et c'est la belle ambiance. Qui le leur reprochera ?

Les stages et les cours de vacances

Au Cameroun il n'y a pas que les fêtes, l'oisiveté et les activités sportives qui occupent les jeunes, pendant les vacances. Nombreux sont ceux qui souscrivent aux stages de vacances, quoique pas souvent rémunérés voire encouragés. Pour les plus jeunes, des centres de formations sont offerts pour prendre de l'avance et stimuler sa créativité. Notamment, au travers des ateliers de vacances tels que ceux qu'offre Genius Centers.