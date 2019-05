Cameroun: Un forum international de la diaspora camerounaise annoncé à Munich du 26 au 28 juillet 2019

Après Paris, Bruxelles, c'est à Munich en Allemagne que se tiendra la troisième édition du forum international de la diaspora camerounaise à l'initiative du Cameroon Patriotic Diaspora

Du 26 au 28 juillet 2019, les participants venus des quatre coins du monde vont réfléchir sur le thème intitulé "l'urgence d'un dialogue national et d'une transition politique pour la paix et la réconciliation au Cameroun"

Ce forum aura pour principal objectif d'identifier les véritables causes (diagnostic) de la désastreuse situation sociopolitique au Cameroun et de projeter des thérapeutiques viables pour un Cameroun nouveau, avec une insistance sur les solutions qui impliquent particulièrement la diaspora.

Le Comité d'organisation de ce Forum de la diaspora camerounaise regroupe pour l'essentiel des leaders et militants politiques et de la société civile, des intellectuels, des universitaires, des artistes, des journalistes, des hommes et des femmes entrepreneurs ou de culture, etc. A ceux-ci se sont greffés de nombreux mouvements et personnes rassemblés sous l'étiquette « Les amis du Cameroun ».

Sont déjà annoncés à ce grand rendez-vous international de la diaspora camerounaise le Dr Christopher Fomunyoh, le Dr Simon Munzu, Me Alice Nkom, Mme Kah Walla, le Député jean Michel Nintcheu, M. Mamadou Mota, M. David Abouem A Tchoyi

Par ce Forum, la diaspora patriotique camerounaise entend participer activement, malgré son éloignement physique du pays, à la construction des fondements démocratiques solides pour le Cameroun.

Sont invités à ce Forum, les représentants des organisations de la société civile, les organisations de la diaspora camerounaise et africaine, les intellectuels, universitaires, étudiants, journalistes, représentants d'ONG ou de partis politiques, Camerounais et amis du Cameroun. Les cadres et les artistes de la diaspora camerounaise et africaines sont également attendus.

Entre-temps, les contributions écrites au forum de Munich peuvent être envoyées à l'émail suivant : camerdiasporaforum2017@gmail.com

Adresse de la salle des travaux: Eine Welt Haus, Schwanthalerstr, 80 à 80336 Munich

Contact des organisateursEurope: Général Wanto: +33 751 12 69 11USA: Prof Tagne Jean Bosco: +1 617 513 94 59Afrique: Jean Genestar Priso: +225 59 08 92 34

Le Forum de la Diaspora patriotique Camerounaise s'adresse à tous les Camerounais, de la diaspora principalement, mais aussi du Cameroun ainsi qu'aux amis du Cameroun.

Le programme complet de ce forum sera rendu public dans quelques jours, rassure le Dr Etah EWANE, par ailleurs président du comité d'organisation de ce forum