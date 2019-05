Cote d'Ivoire: Affrontements communautaires à Agboville - Plusieurs blessés graves, écoles et marchés fermés

La ville d'Agboville (50 km au nord d'Abidjan) dans la région de l'Agneby-Tiassa et le théâtre d'affrontements sanglants entre populations en majorité des jeunes.

On note plusieurs blessés, des écoles et marchés fermés, la police est à l'œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité.

Les faits remontent au jeudi 23 mai dernier. Ce jour-là, deux élèves de la classe de terminale de l'établissement secondaire EDEN situé derrière le lycée professionnel CETA, lui-même situé en face du lycée moderne d'Agboville se sont battus.

Selon des témoignages sur place, il s'agissait d'un élève Abbey et l'autre un Malinké. Ce dernier aurait été copieusement battu par le premier.

Alors qu'on croyait cette affaire bouclée, ce lundi 27 mai matin, non content de sa défaite, l'élève battu va mobiliser ses frères et auxquels s'ajoutent des ferrailleurs et apprentis venus lui prêter main forte pour prendre sa revanche.

Résultats, l'école paralysée, 2 blessés graves tailladés à la machette, le marché fermé, la police circule.