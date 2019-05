Cameroun: OIF - Une amitié qui s'entretient bien

Un déjeuner d'Etat offert en l'honneur de la secrétaire générale de la Francophonie par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, au nom du chef de l'Etat.

Peu après l'entretien avec le président de la République, c'est le Premier ministre, Joseph Dion Ngute qui a accueilli la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, à l'hôtel Hilton de Yaoundé dans le cadre d'un déjeuner d'Etat d'une quarantaine de couverts qu'il lui offrait, au nom du chef de l'Etat. C'était en présence de nombreux membres du gouvernement, du corps diplomatique, des proches collaborateurs du chef du gouvernement camerounais. Ambiance très chaleureuse, occasion pour Joseph Dion Ngute et Louise Mushikiwabo d'exalter l'excellence de la coopération entre le Cameroun et l'OIF lors des deux toasts qui ont été prononcés.

Prenant la parole en premier, au nom du président de la République, le Premier ministre a salué la brillante élection de Louise Mushikiwabo au secrétariat général de l'OIF, et à travers elle, la désignation de la première femme africaine à cette prestigieuse fonction. Après avoir brossé le chemin parcouru depuis mars 1970, date de la création de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), ancêtre de l'OIF, il a salué les nouvelles orientations données à cette organisation, et qui vont désormais de l'éducation à la paix, aux droits de l'Homme, au développement durable, à l'économie numérique. Ce qui a permis « à notre organisation de renforcer sa place sur la scène internationale », a précisé le chef du gouvernement.

Toutefois, a-t-il tenu à préciser, l'OIF continue de faire face à de nombreux défis, au rang desquels l'économie, la sécurité, l'emploi, l'intégration des pays francophones et spécifiquement ceux du continent africain qui demeure une préoccupation majeure. Ceci, dans un environnement où « le repli sur soi, les préjugés, l'incompréhension, la montée du populisme et l'extrémisme fragilisent la stabilité et le vivre-ensemble dans nos Etats ». A son tour, la secrétaire générale de l'OIF a redit tout le plaisir qui est le sien de visiter le Cameroun « parce que ce pays est très important pour l'organisation que je dirige... C'est un pays-clé pour notre organisation... ». Elle a rappelé les raisons de sa visite au Cameroun : comprendre la cartographie de ce pays très complexe, « comprendre aussi l'importance de ce pays par rapport à la région qui est aussi la mienne » et dire aux plus hautes autorités camerounaises, le souci de la Francophonie d'accompagner le Cameroun. Louise Mushikiwabo a promis de revenir au Cameroun, « pour une visite plus substantielle, plus longue, pour parler aux uns et aux autres », mais également pour « apprécier la saveur du ndolè », l'un des mets au menu du buffet servi aux convives.