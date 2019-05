Congo-Brazzaville: Religion - Les Kimbanguistes fêtent leur Noël

L'Eglise de Jésus-Christ sur la terre a célébré, le 25 mai à Brazzaville, la fête de la Nativité, correspondant à la naissance, en 1916, de Salomon Dialungana Kiangani, son chef spirituel de 1992 à 2001.

En grande pompe, les groupes de chorales maman Mwilu, Jérusalem, la fanfare et le mouvement social de la surveillance kimbanguiste ont défilé sur une portion de l'avenue Loutassi, en passant par le rond-point Moungali et sur l'avenue des Trois martyrs jusqu'à leur paroisse au quartier Plateau des-15-ans.

Cette année, les festivités du 25 mai, célébrées pour la dix-neuvième fois, correspondent au cent troisième anniversaire de Dialungana. Par le passé, les Kimbanguistes célébraient, à l'instar d'autres chrétiens, la fête de Noël chaque 25 décembre. Ce qu'ils ont respecté de 1959 à 1998, soit pendant trente-neuf ans. A la suite de l'assemblée générale tenue à Nkamba, du 27 au 31 mars 1999, cette date a été révisée, les Kimbanguistes soutenant que Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre mais plutôt le 25 mai.

En 2018, les pasteurs de cette église, dont Azer Akouangué, avaient, à l'occasion, puisé des arguments dans la Bible pour illustrer la position géographique et climatologique de Narezath, la différenciation des calendriers juif, babylonien et grégorien pour expliquer aux fidèles kimbanguistes que la fête de Noël n'était pas le 25 décembre mais plutôt le 25 mai.

« Nous célébrons la fête de la Nativité, c'est-à-dire la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela peut paraître paradoxal aux yeux de certains chrétiens et observateurs non avertis. En effet, après Jésus-Christ, la question de la date de naissance du Christ ne fut pas tranchée et les hypothèses qu'avançaient les pères de l'Eglise ne parvenaient pas à convaincre », avait expliqué l'un des pasteurs, représentant de la ville de Brazzaville au sein de l'église kimbanguiste, paroisse Plateaux des-15-ans.

Pour les Kimbanguistes, le 25 décembre est une date conventionnelle décidée par les pères de l'Eglise catholique, par contre celle du 25 mai leur a été révélée. Bien que la position de cette église n'ait pas encore fait l'unanimité, elle suscite, cependant, critiques et railleries.

Toutefois, dans la liesse et habillés en uniforme blanc et vert, les mouvements des fidèles kimbanguistes : groupes de fanfare, flutistes et choristes ont défilé sur les quelques artères pour marquer leur ancrage à la fête de la Nativité qui correspond, selon eux, à l'acceptation chrétienne de la fête de Noël.

Rappelons que l'église kimbanguiste est fondée en 1921. La localité de Nkamba, son siège, est basée en République démocratique du Congo, dans la province du Bas-Congo. Construite par les fidèles de cette église, cette localité est connue pour être la ville de naissance de Simon Kimbangu, le père du kimbanguisme. Ses fidèles croient en la Bible et également à leur magistère, c'est-à-dire les dires des pères spirituels.