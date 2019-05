Congo-Brazzaville: Économie - L'assurance classée parmi les secteurs à forte valeur ajoutée

L'assurance rejoint d'autres potentielles catégories comme les mines, l'agriculture, les transports et l'énergie, sans oublier les infrastructures. Mais son décollage tarde à se manifester.

Pour s'assurer de l'envol du secteur des assurances en République démocratique du Congo (RDC), le secteur privé propose la poursuite des mesures visant particulièrement à rassurer les investisseurs qui peuvent mobiliser les capitaux et créer des emplois ainsi que des richesses au profit du pays. A ce stade, beaucoup d'associations professionnelles, notamment la Fédération des entreprises du Congo, pensent que le gouvernement de la République ne se limite qu'à des bonnes intentions alors que les enjeux en face sont vraiment énormes.

Comme pistes de solution durables, le secteur privé préconise plus de mesures urgentes dont l'exécution ne devrait excéder le très court terme. D'une manière générale, l'objectif principal reste ainsi l'attrait de nouveaux investissements dans les secteurs porteurs du pays. Pour réussir ce défi important, la RDC ne peut lésiner sur les moyens à mettre en jeu. D'où l'intérêt de promouvoir un cadre de réflexion pour mettre en œuvre en mode d'urgence certaines réformes essentielles. Pour revigorer l'ensemble des secteurs précités, des réflexions sont à encourager sur les thématiques aussi stratégiques que l'assouplissement des mécanismes pour faciliter l'accès au financement à long terme autant pour les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises, mais également les taux d'intérêt et les garanties bancaires favorables pour garantir un niveau d'exploitation appréciable aux porteurs des projets.

De manière plus spécifique aux assurances en RDC, d'importantes questions restent en suspens plus de deux années après la publication du code des assurances libéralisant ce secteur. Il y a, par exemple, des interrogations plutôt légitimes sur la fiscalité la mieux adaptée pour l'ouverture du marché, l'apport des autres institutions publiques au développement du secteur des assurances et à la constitution d'une base de données crédibles, sans oublier les principes comptables à appliquer dans ce secteur.

Pour rappel, la RDC a agréé plusieurs sociétés d'assurance et courtiers comme Activa, Rawsur Sa, Rawsur Life, la Société financiere d'assurance du Congo, Gras Savoye et Allied insurance Brokers Sarl.