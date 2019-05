Congo-Brazzaville: Salon de l'immobilier - La quatrième édition s'est penchée sur les érosions à Pointe-Noire

L'événement s'est déroulé du 24 au 26 mai à la Chambre de commerce, marqué par une conférence portant sur la sensibilisation des décideurs administratifs et politiques, de la population et des communautés à la fragilité du cadre géomorphologique sur lequel ils exercent leurs activités.

Le salon de l'immobilier, de la construction, de l'artisanat, de la décoration et de la mobilité urbaine du Congo est une initiative de l'Association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines du Congo, que dirige Désiré Bikoumou. A l'occasion de la conférence organisée pour la circonstance, l'architecte Sandra Tchinianga a parlé des causes des érosions à Pointe-Noire, indiquant qu'elles sont géomorphologiques, sociales, climatiques et hydrodynamiques.

«L'érosion est un processus de dégradation et de transformation du relief, et donc des sols, roches, berges et littoraux qui est causée par tout agent externe. L'érosion agit à différents rythmes et peut, sur plusieurs dizaines de millions d'années, raser des montagnes, creuser des vallées, faire reculer des falaises », a-t- elle déclaré.

Des solutions techniques ont été proposées en vue de faire comprendre aux participants que le phénomène des érosions à Pointe-Noire ne constitue pas une fatalité mais qu'il existe des moyens pour y remédier.

Pour sa part, Aimé Gérard Didier Loemba, directeur de l'Environnement et de la salubrité publique, a fait savoir que pour disposer d'un environnement sain, il sied de garantir une politique d'urbanisme de développement durable capable de maintenir l'équilibre entre l'homme et son milieu ambiant. De ce point de vue, selon lui, la qualité de vie dépend du respect des normes d'urbanisme sur les écosystèmes, concentrées sur un plan directeur qui consiste à définir toutes politiques visant à réduire les atteintes à l'environnement et à la santé de la population, notamment la gestion des sols, la politique d'habitat, les infrastructures routières, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et autres.