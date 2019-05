Gabon: Francis James - Nouveau Représentant Résident du PNUD au Gabon prend ses fonctions

Libreville le 27 mai 2017- Francis James a présenté à Abdu Razzaq Guy Kambogo, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l'Intégration régionale, de la Francophonie, et des Gabonais de l'étranger, la lettre l'accréditant en tant que Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour la République du Gabon, le 21 mai 2019, lors d'une cérémonie solennelle.

Francis James a été nommé Représentant Résident du PNUD au Gabon le 10 mai 2019 par l'Administrateur du PNUD, Achim Steiner à la suite de la restructuration du système des Nations Unies séparant la fonction de Représentant Résident du PNUD et celle de Coordonnateur Résident du système des Nations Unies.

Durant cette audience, les discussions ont principalement porté sur les questions de développement, notamment la question centrale de l'énergie qui selon le ministre gabonais « est un important pilier du développement ». James a présenté brièvement les principaux axes d'intervention du PNUD au Gabon et introduit la réforme des Nations Unies et le nouveau rôle du PNUD en tant qu'intégrateur pour une meilleure réalisation des Objectifs du Développement Durable au Gabon. De nationalité franco-américaine, James compte plus de 25 ans d'expérience dans la conception et la promotion des pratiques fondées sur la Bonne Gouvernance, l'État de Droit, la Réforme du Secteur de la Sécurité, et les Droits Humaines. Ces expériences ont été acquises au cours d'une longue carrière internationale en Afrique, Asie, et Amérique.

Avant sa nomination à ce poste, le nouveau Représentant occupait le poste de Coordinateur du Programme Conjoint d'État de Droit du PNUD et la Mission MINUJUTH/MINUSTAH en Haïti. Précédemment, il a exercé comme Directeur Pays Adjoint du PNUD au Sénégal de 2011 à 2014. De 2007 à 2011, il a occupé le poste de Directeur a.i. de la Division Droits Humains et Justice du Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB). Entre 2004 et 2007, il a occupé la fonction de Conseiller dans le Secteur de la Réforme en Justice et Sécurité auprès du Bureau pour la Prévention des Crises et le Relèvement du PNUD à New York.

Avant d'intégrer les Nations Unies, James a travaillé pour plusieurs organisations et institutions dont le Programme International pour le Vera Institute de Justice à New York, l'Agence d'Aide Légale au Cambodge, et à la Maison Blanche - le Bureau Exécutif du Président des États Unis d'Amérique Blanche à Washington, DC. Plutôt dans sa carrière, de M. James a été avocat au cabinet Baker & McKenzie et avocat fédéral commis d'office (Défenseur Public) au Tribunal Fédéral en Californie.

Francis James est détenteur d'un Diplôme en Droit (Juris Doctor) de l'Université de Californie à Los Angeles et d'une Licence en Lettres et Études en Gouvernement et Études Asiatiques de l'Université Notre Dame. Il est marié et père de deux enfants.