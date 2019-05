Gabon: Portrait - Viviane Asseyi la Gabonaise de l'équipe de France

Née à Mont Saint-Aignan en Normandie, Viviane Asseyi est une jeune footballeuse d'origine gabonaise qui a été sélectionnée par Corinne Diacre pour participer au mondial de foot féminin qui aura lieu dans quelques semaines en France. Attaquante au sein du club des Girondins de Bordeaux, la Franco-gabonaise fière de ses origines entend pouvoir révéler le défi aux côtés d'autres championnes comme Wendy Renard ou Eugénie Le Sommer.

Elle ne s'y attendait certainement pas, mais Viviane Asseyi a été récompensée de sa belle saison avec les Girondins de Bordeaux. Elle qui, on se rappelle a créé la sensation avec une vidéo devenue virale en France où, devant son canapé aux côtés de sa maman, elle attendait avec impatience d'être retenue dans le groupe de la sélectionneure Corinne Diacre. Après avoir entendu son nom, elle et sa maman, en joie ont exprimé leur satisfaction à l'issue de la conférence de presse de la sélectionneuse française. La Franco-gabonaise née en France, dans la région de Normandie, attaquante de formation et âgée aujourd'hui de 25 ans constitue une des valeurs sures de l'équipe de France de football, et sa présence dans le groupe des 23 le démontre.

Originaire de Quevilly Rouen Métropole, où elle a fait ses débuts avec l'US Queuvillaise son club formateur en 2000, « Vivi » va finalement rejoindre la deuxième division avec le FC Rouen en 2008, club avec lequel elle n'effectuera qu'une saison et demi. Avec le club rouennais elle jouera 25 matchs pour 23 buts marqués. Des statistiques qui ne vont pas laisser les clubs de football féminins insensibles, puisque le Montpellier Hérault se positionnera et finira par s'attacher les services de l'attaquante qui effectuera sept saisons dans le club héraultais.

Malgré la concurrence au poste d'attaquant, elle inscrira quand même 52 buts en 154 rencontres jouées. Puis, elle signera à Marseille en 2016. La Franco-gabonaise n'y fera que deux saisons avec 13 buts au compteur en 45 matchs. En 2018, elle rejoint les Girondins de Bordeaux, où elle débute une nouvelle page de sa jeune carrière de footballeuse professionnelle.

Depuis le début de la saison, elle a inscrit 12 buts en 21 matchs. De plus, une de ses réalisations été retenue comme but de l'année. La Normande s'est distinguée en marquant le plus beau but de la saison en première division, sur un magnifique retourné acrobatique. En équipe de France féminine, elle a fait toutes les classes ; des moins de 16 ans jusqu'en équipe première, Viviane Asseyi est celle qui a su construire sa carrière étape par étape. Aujourd'hui avec les A, elle compte 30 sélections pour 5 buts. La concurrence est toujours de mise en équipe de France avec Eugénie Le Sommer en attaque, mais « Vivi » fait son petit trou au sein de la sélection.

La prochaine étape pour Viviane Asseyi sera la Coupe du Monde avec la France. A domicile, il sera question de soulever la coupe à la maison.