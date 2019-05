Angola: La ministre veut revitaliser les maisons de culture municipales

Caxito — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a réaffirmé lundi à Caxito la nécessité de revitaliser les maisons de culture municipales afin qu'elles puissent servir les arts et les communautés de manière digne.

Intervenant à la séance d'ouverture du 7ème Conseil consultatif du ministère de la Culture, Carolina Cerqueira a déclaré que les espaces concernés devraient pouvoir réunir des citoyens pour des rassemblements littéraires, des expositions d'art plastique et des spectacles de théâtre, de danse et de musique, rassemblant artistes des communautés locales, l'un des objectifs du Plan de développement national (PND) pour 2018/2022.

L'exemple du centre culturel Njinga-a-Mbande, à Luanda, a expliquéla gouvernante, peut inspirer d'autres municipalités et quartiers, de sorte que le mouvement culturel se diffuse un peu dans tout le pays et contribue à l'occupation harmonieuse le temps de loisirs des citoyens, en particulier de la jeunesse.

Elle a estimé que l'idée selon laquelle l'État devrait organiser des activités culturelles, était erronée, car, selon la ministre, il doit exister un fort mécénat culturel et l'action des communautés au sens de la diffusion des éléments culturels et du mouvement associatif culturel.

Le vaste mouvement culturel, a souligné Carolina Cerqueira, devrait réunir des producteurs, des chercheurs et des critiques de tout le pays pour les nouvelles générations et le progrès social et culturel.

Carolina Cerqueira a exprimé sa satisfaction devant le fait que la culture s'affirme de plus en plus aux niveaux national et international en tant qu'espace pour la construction de la diversité et que la cohésion identitaire du pluralisme et de l'identité commune soit l'un des piliers les plus importants de la règle de droit.

La ministre a affirmé que l'Exécutif, par le biais du ministère de la Culture, s'employait à réactiver le Fonds de soutien aux activités culturelles, avec des règles d'accès claires et avec l'aide des sociétés angolaises et étrangères opérant dans le pays, qui doivent assumer plus résolument leur contribution socioculturelle.

Les 27 et 28 mai, les membres du Conseil consultatif élargi analyseront le programme d'actions du secteur culturel inclus dans le Plan national de développement 2018-2022, les programmes relatifs à la valorisation et à la dynamisation du patrimoine culturel et historique, Cuito Cuanavale et le corridor de Kwanza sur la liste du patrimoine mondial.

Sous la direction de la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, des agents culturels examineront également des questions relatives aux programmes liés aux arts, aux industries culturelles et créatives, à la diplomatie culturelle, aux programmes culturels provinciaux, municipaux et locaux.

L'ordre du jour comprend également une approche concernant la 3e réunion nationale des autorités traditionnelles, le Festival international du Kongo (FestiKongo), la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de paix, le programme de mise en œuvre du Droit d'auteur et des revenus, ainsi que le phénomène religieux.