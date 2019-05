Angola: L'asphaltage de la section Macolocolo / Honga commence à être pavée

Huambo — Les travaux de réhabilitation du tronçon routier reliant les quartiers Macolocolo et Honga, banlieue de la ville de Huambo, totalisant six kilomètres, ont démarré ce lundi et devraient être achevés dans trois mois.

Estimé à 477 millions 224 mille 642 kwanzaz, le contrat a été attribué à l'entreprise de construction Elevo.

La route aura une largeur de neuf mètres, avec deux voies, ainsi que des bermes sur chacune des berges et des fossés de drainage.

Au début des travaux, l'administrateur de Huambo, João Figueiredo, a déclaré qu'il s'agissait d'un projet qui rendrait le trafic routier plus fluide et plus sûr, car ce tronçon constituait une alternative à la route nationale 100 reliant les provinces de Huambo à Luanda, capitale du pays.