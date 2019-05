Angola: La culture mise sur la valorisation du patrimoine

Caxito — Le patrimoine historico-culturel devrait faire l'objet d'une attention particulière, car il confère une valeur historique aux biens sociaux et à son utilisation au profit des communautés et garantit l'emploi des jeunes, a déclaré lundi, à Caxito, chef-lieu de la province de Bengo, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

La gouvernante qui intervenait à la session d'ouverture du VIIe Conseil consultatif élargi du Ministère de la Culture, qu'on ne devait pas permettre la destruction et la détérioration des actifs existants, mais plutôt déployer des efforts pour leur restauration, amélioration, diffusion, conservation et accessibilité.

Selon elle, il est essentiel qu'on détermine les priorités à l'enregistrement du patrimoine matériel et immatériel, le cataloguer et dynamiser la connaissance des monuments et sites historiques par les enfants et les jeunes, contribuant ainsi à connaissance de l'histoire de l'Angola et à la diffusion d'informations sur chacun des sites historiques.

La ministre a souligné la nécessité de compter sur le soutien et la participation directe des communautés dans les processus de préservation et de conservation du patrimoine culturel, c'est l'une des priorités de l'Etat et de la société civile, dans le cadre des relations interalliées entre les deux.

Il considère également essentiel que les musées et les bibliothèques joignent aux écoles primaires et secondaires, car elles peuvent contribuer à un meilleur apprentissage des jeunes.

Les jours 27 et 28, les membres du Conseil consultatif élargi examinera le programme d'action du secteur culturel inclus dans le Plan national de développement 2018-2022, les programmes liés à la promotion et la valorisation du patrimoine historique et culturel, les projets de candidatures de Cuito Cuanavale et du corridor de Kwanza sur la liste du patrimoine mondial.

Sous la direction de la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, des agents culturels passeront également en revue des questions relatives aux programmes de développement des arts, des industries culturelles et créatives, la diplomatie culturelle, les programmes culturels provinciaux, municipaux et locaux.

L'ordre du jour comprend également l'approche de la III réunion nationale des autorités traditionnelles, le Festival International de Kongo (FestiKongo), la Biennale de Luanda- Forum panafricain pour la culture de paix, le programme de mise en œuvre du Droit d'Auteur et Perception de revenu, ainsi que le phénomène religieux.

La visite au barrage des Mabubas, au site touristique Açude et Turismo Agro font aussi partie de l'ordre du jour.