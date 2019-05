Congo-Brazzaville: Edition - Bob Bobutaka signe « Science, multimédia, archives, publicité et journal officiel»

Le nouvel ouvrage interdisciplinaire de l'auteur, déjà en vente sur des plates-formes en ligne, a été publié aux Editions universitaires européennes, en mars dernier.

L'érudit professeur et chercheur en sciences de l'information et de la communication laisse transparaître, dans son livre, son éclectisme dans son domaine. Selon le résumé à l'endos de l'essai, « Ce livre regorge de textes au contenu pluriel et interdisciplinaire. Il exploite fondamentalement les thèmes d'étude et de recherche ci-après : la science, l'épistémologie, l'informatologie, la publicité, les archives, le journal officiel, le multimédia et les techniques de communication pédagogique ».

Le résumé souligne que l'ouvrage met à la disposition des lecteurs de précieuses et pertinentes connaissances relatives aux disciplines philosophiques des sciences de l'information telles que l'archivologie, la bibliothécologie, la documentologie, la muséologie, la légistologie, la médiathécologie et la doxologie (la science de l'opinion).

« Enfin, cette publication traite aussi du panafricanisme pour les archives, pour ce faire, le Musée de Tervuren est expliqué comme la mémoire coloniale de l'ancien Congo belge ainsi que la mise en évidence du mode opératoire pour la création de la Bibliothèque nationale de la République de Djibouti qui est parmi les rares projets d'installation d'une institution documentaire nationale de conservation de la mémoire éditoriale conçus par les Africains et pour les Africains », conclut-on à l'endos de ce livre. Rappelons-le, le Pr Bob Bobutaka a fait partie des quatre experts internationaux que la République de Djibouti a sollicités pour la création et la mise en place de la grande bibliothèque nationale de ce pays en avril 2018.

L'auteur...

Enseignant à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa et à l'Université de Kinshasa, le Pr Bob Bobutaka Bateko est aussi chercheur et écrivain basé en République démocratique du Congo. Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication, il a plusieurs formations, entre autres, en archivistique, bibliothéconomie, documentation, bibliologie.

Son heuristique scientifique exploite l'épistémologie des sciences de l'information et de la communication, la bibliométrie, la biblio-sociométrie, la média-sociométrie, la légistique, l'éditologie, l'éditométrie, l'archivologie, la bibliothécologie, la documentologie, etc. Dans ses travaux, il s'intéresse à l'approche interdisciplinaire et paradigmatique afin de renforcer ses recherches et ses enseignements dans la domaine de l'information et la communication. Ne tarissant pas d'inspiration, Bob Bobutaka est un auteur prolifique d'ouvrages et d'articles scientifiques publiés en Europe et en République démocratique du Congo.