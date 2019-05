Angola: La capture de poisson chute de plus de 30%

Luanda — Le marché de la pêche angolais a enregistré une réduction de 30% des captures de poisson cette année, à un moment où l'opération policière "Transparência no Mar" (transparence en mer)a été enregistrée le long de la côte.

Les autorités du secteur estiment que seules 230 000 tonnes de poisson seront capturées au cours de cette saison de pêche, contre 90 000 tonnes en 2018.

La réduction des quotas vise à prévenir l'extinction d'espèces marines et à endiguer le chômage des opérateurs, selon le directeur national de la pêche, António Barradas.

Sur la base de cette prévision, le ministère de la Pêche et de la Mer estime que 150 000 tonnes de sardinelle et 80 000 de chinchard seront capturées, dont 50 000 pour le chinchard de Cunene et 30 000 pour le chinchard de Cabo.

Quant aux autres espèces, telles que la bague et la corvine, les autorités ont annoncé une interdiction de mai à juillet, une mesure déjà appliquée de janvier à février dernier pour les crevettes de surface.

Elles justifient que les décisions prises tiennent également au fait qu'en 2018, la campagne de recherche scientifique n'a pas été menée en raison de l'absence de bateau pour déterminer la situ La capture de poisson chute de plus de 30%.

"On espère qu'il y aura cette année la campagne de recherche scientifique, qui permettra en 2020 de déterminer avec précision les prévisions annuelles des espèces à capturer", explique le directeur national de la Pêche.

Pour l'exercice complet de l'activité, 499 sociétés et 80 navires industriels et semi-industriels ont été agréés cette année, depuis mars, au guichet on line.