Togo: Sunu buteur, BB Erzurumspor relégué

C'est la conséquence d'une victoire conjuguée avec celle des potentiels relégables au début de cette 34ème et dernière journée de la Super Ligi (D1 de la Turquie) dimanche.

En déplacement chez le Kayserispor, Gilles Sunu et le BB Erzurumspor l'ont emporté sur une victoire de 2-0 avec le second but qui fut l’œuvre de l'Epervier.

Mais ce fut une victoire insuffisante puisque les concurrents immédiats pour le maintien, encore à sa portée, Goztepe et Bursapsor en ont fait autant, en l'emportant sur un score identique de 2-1 respectivement face au MKE Ankaragucu et Yeni Malatyaspor.

Au finish, Sunu et son club terminent la saison à la 17 et avant dernière place avec seulement 35 pts (-7) et sont relégués en division 2.