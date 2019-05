Soudan: Le Chef du Comité de Sécurité de CMT rencontre la délégation du CISSA

Khartoum — - Une délégation du Comité des Services Africains de Renseignements et de Sécurité (CISSA), présidée par son Président Actuel et Directeur des Services de Sécurité Namibiens, a rencontré Dimanche le membre du Conseil Militaire de Transition et le Chef du Comité de Sécurité et de Défense du CMT, Jamal-Eddin Omer.

La réunion a examiné la situation actuelle au Soudan et la transition pour la prochaine étape, ainsi que les progrès du Dialogue entre le CMT et les Forces de la Déclaration de la Liberté et le Changement (FDLC).

La délégation de la CISSA s'est dite satisfaite de la situation générale en matière de sécurité dans le pays et de l'avancement des négociations.