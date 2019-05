Burkina Faso: La Bombe Kua

Bonjour les amis... Toégui l'élucu - dépendant vous salue bien. De l'audace encore de l'audace... Mardi passé on m'a dit que j'étais trop prétentieux et que mes élucubrations n'étaient pas des élucubrations.

Et moi l'élucubreur je vous dis que c'était des élucubrations. Lorsqu'un élucubreur prend la liberté d'épiloguer sur la candidature d'un candidat à la présidentielle qui n'est pas n'importe quel candidats qu'est ce qu'il peut livrer si ce n'est des élucubrations ? Je vous le demande.

J'élucubre, mais je fais attention pour ne pas raconter des bourdes. Je regarde bien où je pose mon Bic. Figurez - vous que mardi passé j'ai fait une grosse erreur en écrivant que le Professeur Joseph Ki-Zerbo ne s'était jamais présenté à l'élection présidentielle. Faux ! Archi faux ! Et à tout seigneur tout honneur.

Joseph Ki-Zerbo s'est présenté à la présidentielle de 1978 face au Général Sangoulé Lamizana, président sortant. C'est le Boss Nakibeugo qui a corrigé le tir. Et il l'a fait gentiment sans me mettre à genou comme pour les slips. Sans me tirer les oreilles. Il m'a fait venir et m'a dit tout doux ! « Toégui, tu as écrit que Ki-Zerbo ne s'est jamais présenté à une élection présidentielle. Tu as fait une erreur. Descends au "Musée" et tu verras.

Le Musée se trouve au sous-sol, à 25 mètres du bureau du Boss. C'est là qu'on conserve les carnets secrets de Tipoko l'Intrigante du 1er vendredi à nos jours. Tous les secrets de la République sont dans ce sous-sol soit plus de 1000 carnets de Tipoko l'Intrigante. Mais tout est bien rangé et en deux temps trois mouvements j'ai trouvé le bon carnet parmi plus de 1000 carnets. Et je vis qu'effectivement Ki-Zerbo fût candidat en 1978.

Les gens d'ici... jamais contents. Toujours grincheux et toujours en train de chercher midi à quatorze heures. On vous offre un hôpital de dernier cri tous frais payés et c'est comme si on vous avait lancé une bombe en vous intimant l'ordre de vous tirer les uns sur les autres.

Je me demande parfois si je suis bien au fait de l'affaire de la Forêt de Kua. Vous êtes certain qu'il s'agit bien d'un Hôpital de référence qu'il faut construire ? Pas autre chose ? Pas l'érection d'un pénitencier, une sorte de Guantanamo pour terroristes - djihadistes ? Auquel cas les Bobolais auraient bien raison de se faire du souci avec des voisins sans foi ni loi qui seraient capables de faire le mur à la tombée de la nuit ? Qui sait... il ne faut pas oublier que la peine de mort n'est plus en vigueur dans notre pays et que l'affaire des terroristes - djihadistes c'est l'affaire de Sy Chériff et que Sy Chériff aimerait bien avoir ses amis à proximité.

Mais du calme, du calme ! S'il est vrai que les Chinois ont déclaré qu'ils ont la capacité technique de construire un Hôpital sur n'importe quel site ailleurs, et s'il est vrai que ceux qui sont hostiles à la construction de l'établissement hospitalier ont affirmé connaître plusieurs autres sites appropriés, alors il faut vite mettre balle à terre et se mettre au travail. Et que les organisations telles que Faso Kooz désignent vite les espaces de remplacement. Et ce serait fini.

Mais au lieu de cela, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est comme si on nous avait conseillé d'ouvrir le feu sur nous-mêmes. Même sur ceux qui interviennent dans le but de calmer les esprits. Il a suffi par exemple que Alpha Barry fasse une visite dans la fameuse forêt pour que les gens d'ici se mettent à hurler :

- Alpha Barry ? Qu'est-ce qu'il vient chercher dans la Forêt ? il n'est pas le ministre de l'Environnement, il n'est pas le ministre de la Santé. Il n'a donc pas sa place dans la forêt.

Tout juste s'ils n'ont pas crié : « Allez, dégage ! ».

Qu'est ce que vous racontez là ? Alpha Barry a sa place dans la Forêt de Kua. La forêt de Kua c'est sa chose. C'est sa chose puisque la forêt de Kua c'est la chose des Chinois et que les Chinois sont la chose de Alpha Barry.

Vous comprenez ça vous ? C'est pourquoi je dis que la forêt de Kua c'est comme une bombe diabolique qu'on nous a balancée pour nous entre-tuer. Et aux dernières nouvelles il semble que même les chefs coutumiers de Bobo ne sont pas sur la même longueur d'onde.

Il y a un autre sujet qui a fait le buzz cette semaine mais sur lequel je ne mettrai pas ma bouche. Il s'agit du problème de la circulation des poids lourds dans la capitale. J'avoue ne pas bien comprendre l'horaire accordé aux routiers par l'édile Bénéouindé. Tantôt j'entends « de 5 heures à 22 heures » tantôt j'entends de « 22 heures à 5 heures ». Tantôt c'est une voix autorisée de la Commune qui parle, tant c'est un journaliste émérite qui s'exprime or, entre les deux horaires c'est comme entre le jour et la nuit.

Je viens d'apprendre par RFI que Marine Le Pen est sortie en tête des élections européennes qui viennent d'avoir lieu ce dimanche. Je n'aime pas Marine Le Pen. D'abord à cause de l'extrémisme racial prôné par son parti et ensuite en raison du conflit avec son père et qui méritait qu'elle soit bannie. Malgré le sentiment que j'éprouve pour elle, je vous assure que si j'étais Français, je serais Front national. Juste pour m'opposer à ses migrants de pays de merde qui viennent par bateaux entiers pour envahir mon pays à moi au lieu de rester chez eux avec leurs machins de merde.

Le buzz sur la forêt de Kua me fait penser à ma forêt, le Parc Bangréwéogo anciennement dénommé le Bois de Boulogne. Une merveille ma forêt. Infranchissable parce que remplie de toutes sortes d'arbres et de toutes sortes de végétation. C'est une forêt classée que je connais depuis ma tendre enfance. Chaque année aux grandes vacances on nous embauchait pour y planter des arbres. Des arbres et encore des arbres. C'est une forêt classée au même titre que la forêt de Kua et qui au départ s'étendait du bout du barrage n°3 à l'Echangeur de l'Est. Le karité... on en a mangé du karité au Bois de Boulogne.

Hélas ! Ils sont entrés dans ma forêt et ils y ont commis des dégâts. Et ce n'est que le début du commencement. Vous connaissez Faso Parc ? Qu'est-ce qu'un parc vient faire dans ma forêt ? Dans ma forêt ils ont mis un grand maquis où on vient boire de la bière, manger de la viande et bien d'autres machins. Et ce bâtiment administratif qu'on ne devait pas voir dans ma forêt pour ne pas donner l'exemple, le mauvais exemple dans une forêt classée ? J'adore le Bois de Boulogne. Mais j'ai peur. Je sens venir l'irréparable. Mais si on me demandait de choisir entre un hôpital et un R+ du style Colorado comme on en voit à Ouaga 2000 ? Va pour l'hôpital. Haro sur le R+ Américain. Et si on me dit de choisir entre l'hôpital et un R+ de style Honolulu comme on en voit à Ouaga 2000 ? Va pour l'hôpital. Hro sur le R+ style Porto Rico comme on en voit à Ouaga 2000. Et si on me demandait de choisir entre un hôpital et un R+ Miami Beach. Va pour l'Hôpital. Haro sur le R+ style Floride comme on en voit à Ouaga 2000.

Vu à la Télévision nationale en fin de semaine... Au journal de 20 heures. Le ministre de l'Agriculture et un autre ministre de la République chez le Moro Naaba. Ils étaient venus en mission commandée pour solliciter quelque chose. Je ne sais pas trop quelle chose parce que ne comprenant pas Mochichi. Je crois qu'ils étaient venus solliciter une bonne saison pluvieuse.

Et la météo ? Quoi "et la Météo ?"

Et la recherche scientifique du CNRST ? Quoi ? Quelle recherche scientifique !?

Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quand la République se met dans la Mossiterie la Mossiterie se met dans la République.

C'est Toégui l'élucu - dépendant. A mardi.