Burkina Faso: Bronca autour de la construction du CHU à Kua - Jusqu'à quand Bobo-Dioulasso va-t-elle continuer à porter sa croix ?

Les débats continuent de faire rage sur le choix de la forêt de Kua comme site devant abriter le futur Centre hospitalier universitaire (CHU) dont la construction sera entièrement financée par la République populaire de Chine, du moins si l'on en croit les promesses faites par l'Empire du Milieu au lendemain du rétablissement de nos relations diplomatiques.

Ces débats se sont même corsés en raison des positions tranchées des uns et des autres, c'est-à-dire de ceux qui sont favorables à l'érection de l'infrastructure de santé sur le site objet de controverse pour désengorger l'hôpital Souro Sanon, trop vieux et trop à l'étroit au centre-ville de Bobo-Dioulasso, et de ceux qui sont défavorables parce que le projet détruirait la foresterie urbaine de notre capitale économique pourtant très utile en ce qu'elle améliorerait la qualité de l'air et du micro-climat au grand bonheur des populations qui y vivent.

On peut raisonnablement douter de la bonne foi des différents acteurs d'autant que l'étude sur l'impact environnemental et social du projet, est toujours en cours, et, à moins de vouloir discuter sur le sexe des anges, on ne peut pas a priori spéculer sur une éventuelle pollution ou non d'une nappe aquifère dont on n'est même pas encore sûr de l'existence sur le site à problème.

On a encore en mémoire l'argument spécieux de pollution de la nappe phréatique qui avait été brandi, il y a quelques années par certains activistes de la société civile pour refuser l'implantation des cimenteries CIMASSO à Nasso et CIMFASO sur la route de Bama, alors que les résultats de toutes les études menées dans le cadre de l'édification de ces unités industrielles, dans ces zones, avaient fini par démontrer le contraire.

Tout ce jeu de ping-pong aurait été amusant s'il n'y avait pas un enjeu de taille

Même la construction de l'hôpital de référence qui fait l'objet de polémique, avait été refusée par des OSC sur le site initial de Belleville (quartier ouest de Bobo) en 2017 au motif que là-bas aussi, le bassin versant des eaux souterraines allait être souillé par les résidus médicamenteux provenant du CHU, alors que l'étude y afférente avait révélé que le site en question était distant de plus de 3 kilomètres du périmètre de protection rapprochée de la nappe libre.

Des tentatives de délocalisation vers les villages de Borodougou, de Nasso et de Banankélédaga, ont toutes été vaines parce qu'il s'est trouvé des leaders d'opinions dans la région pour, à chaque fois, torpiller le projet.

La décision du Conseil municipal de Bobo de déclasser une partie de la forêt de Kua pour en faire le site définitif, ne pouvait pas non plus, évidemment, passer comme une lettre à la poste, d'autant que ceux qui y sont farouchement opposés estiment qu'on peut habiller Paul sans déshabiller Pierre en choisissant un site moins boisé afin de préserver les arbres et les arbustes qui pourraient en faire les frais.

En tout état de cause, tout ce jeu de ping-pong et de "tak-tim-tacké" entre adversaires politiques qui, au demeurant, se connaissent bien, aurait été amusant s'il n'y avait pas un enjeu de taille, celui de la réalisation d'une infrastructure de première importance pour tout le Burkina.

En tout état de cause, si la polémique autour de l'ouvrage va en se renforçant comme c'est la tendance actuellement, il appartiendra au parti au pouvoir de se raviser et de lâcher du lest en cherchant un autre site, même si, au regard des péripéties antérieures, on est bien fondé à se demander s'il en existera un de consensuel, à Bobo-Dioulasso et alentours.