Congo-Kinshasa: UCC/FSPO - Le séminaire sur «L'évaluation du processus électoral de décembre 2018 en RD Congo : jeux et enjeux des acteurs» a vécu

Pendant deux jours, du jeudi 23 au vendredi 24 mai 2019, des sommités intellectuelles ont enrichi les connaissances des étudiantes et étudiants de la Faculté de Sciences Politiques de même que ceux de la Faculté de Droit de la prestigieuse Université Catholique du Congo (UCC) sur un thème à la fois interpellateur et sensible : «l'évaluation du processus électoral de décembre 2018 en RD Congo : jeux et enjeux des acteurs».

Sous le haut patronage de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer, la Faculté de Sciences Politiques dirigée de main de maître par le Doyen Philémon MuambaMumbunda (empêché) a gagné son pari dans la parfaite organisation de ce grand forum scientifique ouvert et clôturé par le Secrétaire Général Académique, Jean Onaotsho, en l'absence de l'Abbé Recteur Léonard Santedi. La devise de l'UCC «Lumen, super, flumen» était matérialisée, à cette occasion, par l'excellence des orateurs et la pertinence des sujets traités.

Autorités académiques, corps professoral, hôtes de marque, étudiantes et étudiants s'étaient donné rendez-vous dans l'enceinte de l'un des deux campus de l'UCC situé au n°2 de l'avenue de l'Université dans la commune de Limete, pour cogiter, deux jours durant, sur le thème évocateur qu'est «L'évaluation du processus électoral de décembre 2018 en RD Congo : jeux et enjeux des acteurs». Petit rappel historique. A l'issue des trois scrutins combinés du dimanche 30 décembre 2018, une toute première «alternance démocratique» s'est opérée au sommet de l'Etat congolais. Joseph Kabila a cédé le fauteuil présidentiel à Félix Tshisekedi, tandis que Martin Fayulu qui se dit être le «vrai vainqueur» de cette présidentielle, thèse soutenue particulièrement par la puissante Eglise catholique, ne cesse de réclamer la «vérité des urnes». Alors que dans les législatives nationale et provinciales et même dans les sénatoriales et l'élection des Gouverneurs de provinces, le FCC, camp politique du Président de la République sortant, a effectué un «raz-de-marée» controversé.

Après l'exécution de l'hymne national de la RDC, «le Débout Congolais», et de l'hymne de l'UCC, «Lumen, super, flumen», le Professeur Malukisa, Secrétaire Académique de la Faculté de Sciences Politiques et modérateur du jour, a prononcé son mot de bienvenue immédiatement suivi par l'allocution du Secrétaire Général Académique de l'UCC, le Professeur Jean Onaotsho, qui a donné le go de ce séminaire.

Au cours de la première journée entrecoupée par des pause-café et pause-repas, les Professeurs Obotela, Lotoy et Kumbu (représenté) ont planché respectivement sur les sous-thèmes ci-après : «Les mouvements citoyens et leurs contributions au processus électoral (CLC, LUCHA, FILIMBI)» ; «Le processus électoral de 2018 à l'épreuve de la décentralisation territoriale. Et les élections locales ?» ; «Les causes d'inéligibilité aux élections de décembre 2018 en République démocratique du Congo». Des échanges profonds et pertinents entre conférenciers et participants ont produit les meilleurs résultats escomptés par l'organisateur. «Du choc des idées jaillit la lumière», dit-on.

«Vérité politique : jeux et enjeux des acteurs de la présidentielle 2018»

C'est l'intitulé de la conférence principale animée par l'éminent Professeur de Philosophie, Jean Onaotsho, le vendredi 24 mai 2019, jour de la clôture du colloque. Cet orateur a introduit son exposé par cette interpellation : «Quand les phénomènes sociaux ou politiques se produisent, le philosophe va chercher les causes profondes et les raisons premières. N'en déplaise aux contemporains. Le philosophe a la responsabilité historique d'interroger les choses en profondeur, d'essayer de tirer les leçons pour prévenir la société afin qu'elle ne retombe pas dans les mêmes erreurs».

Selon le Professeur Onaotsho, l'élection présidentielle 2018 a démontré beaucoup d'insuffisances. Il a ajouté que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) n'est pas un acteur décisif mais plutôt une sous-composante du pouvoir, inféodé par celui-ci.

Ce conférencier a, de prime abord, tenté d'établir le rapport entre vérité et politique, question préoccupante de la présidentielle 2018 en RDC. «Vérité et vérités», c'était le second point de son exposé. «L'essence du politique : vérité et raison d'Etat» (troisième point). «Jeux et enjeux des acteurs de la présidentielle 2018» (dernier point) subdivisé en deux sous-points : «Acteurs visés et stratégies» ; «Le mal originaire : le vrai survit-il du faux ?»

Ce philosophe a indiqué que la vérité est une valeur et une exigence humaine universelle. Il n'y a pas de société humaine qui ne reconnaisse pas la valeur de la vérité. Celle-ci constitue la condition de validité de l'agir humain dans tous les champs de son existence. La vérité est le critère de validité morale, culturelle, sociale, épistémologique, politique, etc. Un acte moral, culturel ou social est valide s'il remplit le critère universel de vérité. C'est que la vérité devient plurielle, éclate en vérités. Un acte est moralement bon, a-t-il poursuivi, s'il se conforme aux règles qui consacrent le bien et prohibe le mal dans une collectivité. La vérité épistémologique se décide par rapport à l'état d"une connaissance qui reflète les propres liens intrinsèques d'une chose. La vérité culturelle se décide par rapport à la conformité aux valeurs idéalisées par une collectivité et qui en cimentent les liens. Enfin, la vérité politique se trouve dans une organisation, une articulation des interactions sociales qui concilient la réalisation sociale, celle des membres d'une collectivité avec la coexistence pacifique.

Bref, la politique a sa vérité qui n'est ni religieuse, ni morale, ni scientifique. Il existe trois types de vérité : la vérité correspondance définie comme adéquation de l'esprit avec l'objet représenté; la vérité cohérence entendue comme absence de contradictions (vérité logique) ; la vérité consensus qui est le propre des interactions sociales et se présente sous la forme de l'acceptable et du raisonnable.

«Le caractère pragmatique de la politique confronte la vérité à la raison d'Etat et aux enjeux politiques», a martelé Jean Onaotsho. «La vérité plie sous la logique de la raison d'Etat». La raison d'Etat étant la préservation des conditions d'un vivre-ensemble harmonieux et pacifique Autrement dit, la vérité n'est pas super pragmatique en politique, la vérité n'est, malheureusement, pas une vertu politique. «Platon l'idéaliste, Platon le saint accordait aux rois de tordre la vérité pour le bien de la Cité». Les vertus politiques sont : la liberté ; la justice ; la paix ; la concorde. Ceux qui veulent voir la vérité consacrée en politique seront presque toujours déçus, désillusionnés. C'est le cas avec le combat de la fameuse «vérité des urnes» mené par Martin Fayulu, le candidat malheureux de la présidentielle 2018, et ses partisans de la Coalition Lamuka. Ainsi donc, la vérité ne survit-elle pas toujours aux enjeux politiques.

D'après le Professeur Onaotsho, dès le début, les enjeux avaient tordu la vérité. Et il s'en est plus pris aux opposants (Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, Freddy Matungulu et Martin Fayulu) qui avaient faussé le jeu, dès le départ, au Conclave de Genève (Suisse) ayant abouti à la désignation du candidat unique de l'Opposition à l'élection présidentielle 2018. Dans leur choix, ils n'avaient pas pris en compte le poids démocratique de chacun des prétendants. Un «poids plume» avait été désigné au détriment des «poids lourds», c'est cela le mal originaire. Ce qui est arrivé après c'est la conséquence de cette torsion de cette vérité. Mais faut-il en rester au constat du mépris de la vérité par la raison politique ? «Non» a répondu le conférencier.

«Est-il possible de changer un régime dictatorial par des élections démocratiques organisées par ce même régime ?», s'est interrogé Jean Onaotsho. Il faut donc nuancer cette fameuse alternance démocratique en RD Congo. Selon cet intervenant, il ressort du processus électoral de décembre 2018 trois types d'acteurs : le pouvoir, l'opposition, la société civile symbolisée par la CENCO.

Abordant le dernier point, «Le mal originaire : le vrai survit-il du faux ?», le Secrétaire Général Académique de l'UCC a, pour dégager la place de la vérité dans le jeu politique, situé le mal originaire au niveau de l'opposition et au stade stratégique. C'est-à-dire le stade de désignation du candidat commun de l'opposition à Genève. Comme ces acteurs constitués deux groupes, les qualifiés et les disqualifiés à la présidentielle, ils ont ignoré le principe de la rationalité électorale en ne tenant pas compte du poids politique de la personne désignée. Le poids politique se justifie par les assises démocratiques du parti et des structures. «Vraisemblablement Fayulu avait gagné l'élection présidentielle 2018».

Mais, pour bénéficier de leurs assises populaires, le pouvoir a exploité la faiblesse originaire de l'opposition en récupérant les «poids lourds» écartés à Genève, Tshisekedi et Kamerhe, et qui ont créé le CACH à Nairobi en raison de leur frustration. En réalité, le choix de Martin Fayulu comme candidat commun est un «faux». «Le vrai peut-il survivre du faux» ? Si Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, deux autres «poids lourds», récupèrent chacun sa majorité, celui qu'on surnomme «le soldat du peuple» survivra-t-il politiquement ? L'on va certainement assister à l'éclatement des accords fondés sur le faux vu les contradictions. Ces acteurs avaient mis en avant leurs enjeux politiques individuels.

Par ailleurs, «parce qu'apparemment, l'actuel pouvoir est un vrai qui résulte du faux, survivra-t-il ?», s'est encore interrogé Jean Onaotsho. Pour que ce pouvoir sous Félix Tshisekedi survive, il lui faut une caution morale et aussi un consensus politique fondé sur la réconciliation afin de lui apporter une légitimité démocratique ou populaire. L'Eglise catholique serait à nouveau sollicitée pour réconcilier les acteurs politiques. Ce n'est qu'à cette seule condition que le vrai peut survivre du faux. Pour que la RDC décolle, il lui faudrait un dirigeant qui incarne simultanément le pragmatisme de Mobutu et l'idéalisme de Lumumba. Fin de l'exposé.

Le modérateur du jour, le Professeur Baruani, a aussi accordé, tour à tour, la parole au Professeur Muchikiwa, à madame LéonnieKandolo, porte-parole du Comité Laïc de Coordination (CLC), et au Professeur Nlandu (représenté) en vue d'exposer respectivement sur «La place du sondage aux élections de 2018 en République démocratique du Congo» ; Evaluation du processus électoral de décembre 2018 en RD Congo : quid de la participation de la jeunesse et de la femme ?» ; «Evaluation du processus électoral de décembre 2018 : Au-delà de la guéguerre des égos et des parrains».

ADSPO célèbre les 5 ans de la FSPO

Du mois d'octobre 2019 à octobre 2020, l'Association des Anciens étudiants des Facultés de Droit et de Sciences Politiques (ADSPO) va célébrer à la fois les 5 ans de la FSPO nouvelle formule et les 10 ans de l'ancienne Faculté de Droit et de Sciences Politiques. A cette occasion, une série d'activités est programmée : messe d'ouverture ; messe de clôture ; activités scientifiques ; activités socio-culturelles ; activités de charité et activités sportives. L'ADSPO compte sur les cotisations de ses membres pour la réussite de cet événement grandiose.

Tout est bien, qui finit bien

Comme à l'ouverture du séminaire, le Secrétaire Académique de la FSPO a prononcé le mot de remerciements et le Secrétaire Général Académique de l'UCC le mot de clôture précédé la lecture du rapport général du colloque. C'est dans une ambiance conviviale et bon enfant que tout s'est terminé.