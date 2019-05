Congo-Kinshasa: «Soko Soko Bazar» - L'Union des Français de l'Etranger éblouit par les œuvres d'art congolais

L'Union des Français de l'Etranger (UFE) a organisé, du samedi 25 au dimanche 26 mai 2019, à la maison de France, une activité dénommée «Soko Soko Bazar». Il s'agit d'un marché d'art et artisanat qui fait notamment appel aux différentes races et communautés dans le but de leur montrer les œuvres d'arts conçus par les congolais.

Plusieurs personnes ont pris part à cette manifestation pour voir les divers modèles d'arts conçus ici en République démocratique du Congo et la manière dont elles sont conçues. "Soko soko bazar n'est rien d'autre qu'un marché d'art. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de montrer aux gens les différentes œuvres d'art que nous avons dans notre cher et beau pays... Ces œuvres sont présentes pour permettre à toute personne intéressée de s'en procurer", a indiqué un exposant.

Cette activité compte déjà beaucoup d'années dans ce pays, et elle est généralement organisée deux fois l'an, entre les mois de mai et novembre, à la Maison de France, dans l'enceinte de la Halle de la Gombe. Les arts présentés sont ceux fabriqués par les congolais notamment des maques, des loups et plusieurs matières artistiques pouvant permettre aux passionnés de l'art de venir non seulement voir ces objets, mais les acheter également car, dit-on, la culture c'est l'identité de chaque peuple.