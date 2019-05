Congo-Kinshasa: Le téléphone portable - Un couteau à double tranchant

Nul n'est sensé ignorer le bien fait qu'apporte le téléphone portable, surtout dans ce monde dominé par les technologies nouvelles. Il est évident d'affirmer que les téléphones portables ont changé les habitudes, la manière de fonctionner et de communiquer actuellement.

D'autant plus qu'avec l'avènement des Smartphones, à comprendre les téléphones intelligents, il est plus facile d'avoir un accès à l'internet. Il y a donc non seulement de nombreux avantages mais aussi des inconvénients inimaginables liés justement à l'utilisation des Smartphones qui se veulent être un outil à double tranchant.

En effet, pour les uns, l'appareil portable est un élément facilitateur pouvant permettre de mentir ou de tricher. A en croire certaines langues, il joue aussi dans la distraction permanente pour la jeunesse et surtout pour les étudiants congolais, qui en fait, au lieu d'utiliser ce don de la technologie au profit de la recherche scientifique, sombrent-ils dans les abus. De ce fait, selon une perception objective des fins limiers de La Prospérité, il a été constaté que la plupart utilisent le téléphone dans la déviance. « Beaucoup achètent le téléphone, mais ne savent pas les normes d'utilisation d'un téléphone portable », a lâché un utilisateur.

Nonobstant du fait que le téléphone portable soit un outil à double tranchant par ses avantages et inconvénients, il est nécessaire de l'utiliser avec modération et surtout avec beaucoup d'attentions. à ce sujet, L'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) recommande également d'utiliser le téléphone portable de façon modérée, et d'opter pour le kit mains-libres, pour minimiser les risques.

Les spécialistes rappellent que le téléphone portable demeure la source la plus importante d'exposition aux ondes de radiofréquences et que l'utilisation excessive de téléphone portable peut ainsi impacter notre bien-être et entraîner, des troubles du sommeil, le stress, la fatigue.