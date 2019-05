Congo-Kinshasa: Kongo Central - Le Gouvernement provincial a besoin de plus de 266 milliards de FC pour réussir son programme quinquennal

Juste après la publication de son gouvernement provincial intervenue le jeudi 23 mai dernier, le gouverneur AtouMatubuanaNkuluki a immédiatement procédé à sa présentation le vendredi 24 mai 2019 devant l'Assemblée provinciale qui l'a investi très tard dans la soirée.

Ainsi, face aux députés provinciaux réunis pour la circonstance, le numéro 1 de Kongo Central en a profité pour étaler son programme d'action couvrant les cinq ans à venir. Comme son prédécesseur, ces actions gouvernementales au nombre de 272, reposent sur cinq piliers à savoir le renforcement de la souveraineté et consolidation de la paix; la

diversification et transformation de l'économie; le développement social et la valorisation des ressources humaines; le développement et la modernisation des Infrastructures et enfin, l'environnement, le développement durable et équilibré.

L'on retiendra de ce discours programme le besoin financier exprimé d'une bagatelle de 266 milliards 741.111.534 de Francs Congolais qu'il faudra à tout prix mobiliser pour réussir le décollage de cette province dont plus de 70% de la population ont un revenu mensuel de 11 dollars, soit 0,39 dollar par jour. De cette somme, le gouvernement provincial pourra puiser dans ses comptes 16 milliards 649 623 080 de Francs Congolais (6,2%) tout en espérant obtenir 250 milliards 091 488 454 de Francs Congolais (93,8%) du gouvernement national.

A en croire AtouMatubuana, ces actions à mener sont à considérer comme les éléments essentiels à la réussite des stratégies globales et sectorielles préconisées par le plan national stratégique du développement. Lesquels éléments visent à faire du Kongo Central une province à revenu intermédiaire. « L'enjeu majeur des prochaines années est de donner au Kongo Central sa place au sein de la République », dira-t-il.

Le gouvernement provincial rendu public par le gouverneur élu du Kongo Central est composé de 10 Ministres et de deux Commissaires généraux. Parmi ceux-ci, on retrouve au moins cinq députés provinciaux et deux membres de l'ancienne équipe dirigeante. Il s'agit entre autre de Monsieur Marcel Matumpa Buka, ancien ministre des Transports et Voies de communication promu ministre provincial de l'Intérieur, Administration du Territoire et Affaires Coutumières. Madame Pauline MvibuduluKulutikisaThamba, ancienne députée provinciale, s'est vue confier le ministère de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et Elevage.

L'autre député provincial, l'Ingénieur Guylain PhanzuMangovo reçoit les commandes du ministère des Travaux publics, Infrastructures, Affaires Foncières, Urbanisme et Habitat. Dans l'entretemps, le ministère du Plan, Budget et Fonction Publique sera dirigé par Monsieur Tristan Aloïs LubelaMbumba. L'honorable Pierre KabanguNsalambi, ancien député provincial, revient au ministère des Finances, Economie, Commerce, Petites et moyennes entreprises et Artisanat. Toutefois, le ministère des Hydrocarbures, Mines, Postes et Télécommunication, Nouvelles Technologies de l'information et Communication sera gérée par Madame Huguette Ngana Nsimba. L'honorable Edouard Samba Nsitu, ancien député provincial, prend la direction du ministère de la Justice, Droits humains, Tourisme et Porte-parole du Gouvernement.

Tandis que le ministère de la Santé, Travail et Affaires Sociales est confié à Monsieur Nestor MandianguMakita. Enfin, le ministère des Transports, Voies de communication et Energie sera dirigé par un autre député provincial en la personne de l'honorable Ricky NdambaMusunda dit Perfusion ; et celui de l'Education, Information et Relations avec l'Assemblée provinciale par l'honorable Serges KuebenaNtanda.

Il sied de noter que l'autorité provinciale a signé un autre arrêté, celui nommant deux Commissaires généraux. Il s'agit de Madame Ginette NtanguMatumona, chargée de l'Environnement, Développement durable, Culture et Arts ainsi que de Madame NenetteKiatokoNdona, chargée du Genre, Famille, Enfant, Jeunesse, Sports et Loisirs.