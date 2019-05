Congo-Kinshasa: Débat houleux autour de la probable élévation d'Etienne Tshisekedi au rang de héros national

A bas les polémique biscornues à l'heure d'épreuves, spécialement de deuil. Conformément aux us et coutumes africano-congolaises, toutes les tendances politiques au Congo Kinshasa s'apprêtent à rendre dignement les hommages mérités au lider maximo de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Feu Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, décédé il y a deux ans et quatre mois, soit le 1er février 2017 à Bruxelles, de suite d'une embolie pulmonaire.

Opposition et mouvance présidentielle, société civile et mouvements citoyens sont mobilisés comme un seul homme pour accueillir la dépouille mortelle de l'Illustre disparu dont le rapatriement au pays intervient ce jeudi 30 mai 2019, mais aussi pour le tout dernier recueillement prévu du vendredi 31 mai à samedi 1er juin 2019. Cependant, faut-il souligner, le débat autour de la probable élévation du Sphinx de Limete au rang de héros national divise considérablement l'opinion.

Bonne heure

Cette fois-ci, c'est la bonne, après mille et un rendez-vous manqués depuis le 1er février 2017. L'opposant historique dont la vie s'est éteinte deux mois après la signature de l'Accord politique du Centre interdiocésain de Kinshasa, celui du 31 décembre 2016, Feu Etienne Tshisekedi Wa Mulumba sera enfin inhumé au pays de ses ancêtres. L'almanach officiel prévoit le rapatriement de la dépouille mortelle ce jeudi 30 mai 2019. Pour cette première phase des obsèques tant attendues, les militants de l'Udps et les congolais conscients du combat mené par l'Illustre disparu, du moins pour l'intérêt supérieur, sont conviés de réserver un accueil chaleureux au corps sans vie du Père politique et Biologique du cinquième Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Dans cet ordre d'idées, force est d'indiquer que le vendredi 31 mai courant, le programme prévoit la levée de la dépouille mortelle de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour son exposition au stade de martyrs de Kinshasa où une veillée mortuaire est prévue, en vue du recueillement avant l'inhumation du corps, le samedi 1er juin 2019, dans une concession familiale située dans la commune de la N'sele.

Funérailles de tous les enjeux

Pour le moins qu'il faille appuyer, le Coordonnateur des forces de l'opposition congolaise réunies au sein de la coalition Lamuka, Moïse Katumbi Chapwe promet d'être présent aux funérailles de ce célèbre opposant congolais jadis nullement contesté. Il précise qu'il ne lance point d'appel aux milliers de compatriotes congolais-Kinois en particulier, à l'accueillir en roi, étant donné le mobile de son déplacement. Ainsi, promet-il de revenir très prochainement pour un face-à-face avec la base de Lamuka et tous les Kinois qui croient en son leadership politique.

L'ancien Gouverneur de la province du Katanga qui, depuis son divorce d'avec Joseph Kabila en mai 2016, serait devenu opposant juré de son ancienne famille politique, le PPRD et sa mosaïque, confie qu'il a convié ses colistiers de la coalition qu'il coiffe, en l'occurrence les opposants Martin Fayulu Madidi, Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Muzito et Cie, à rehausser de leur présence ces obsèques du leader de l'Udps, d'heureuse mémoire, dont nombreux parmi eux s'autoproclament aujourd'hui héritiers politiques, sinon acolytes fidèles.

Héros national ?

Le débat se veut houleux autour de la probable élévation de Feu Etienne Tshisekedi Wa Mulumba au rang de héros national, à l'instar de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent-Désiré Kabila. Aucun parmi les deux camps n'affûte des arguments peu probants pour justifier sa thèse. Il faut dire que nombreux sont ceux qui soutiennent que l'Illustre disparu en qui bon nombre d'âmes parmi les 80 millions de congolais ont reconnu le héros vivant, mérite bel et bien l'officialisation de ce vœu populaire. Comme qui dirait : « la voix du peuple, c'est la voix de Dieu ». Ceux-ci notent par ailleurs que les sacrifices endurés par cet opposant à la notoriété transnationale et transgénérationnelle, pour l'avènement d'une réelle démocratie au pays et de l'Etat de droit, équivalent naturellement à ceux pour lesquels d'autres héros et martyrs ont été mis à mort, à tort.

A contrario, certaines intelligences n'admettent point l'élévation de ce baobab de la politique congolaise au rand de héros. A en croire ces derniers, à tout prendre, héros national équivaut la mort par assassinat, mieux la mort (d'un acteur politique ou social) perpétrée par les ennemis de tout combat qui soit sauveteur d'un peuple pris en otage par les puissances, internes ou externes soient-elles. Qui dit mieux ? La responsabilité incombe au Chef de l'Etat, juge et partie soit-il, pour trancher à la lumière non seulement de son appréciation mais aussi d'un critérium persuasif.