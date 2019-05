Congo-Kinshasa: [Football féminin] Le coach Ndumba - «J'ai dit que cette année, Espoir de Bandal dois gagner la Coupe du Congo»

La deuxième journée de la Coupe du Congo du football féminin, édition 2019, a vécu ce lundi 27 mai, au terrain Ujana, situé dans l'enceinte du stade Tata Raphaël, à Kinshasa. Un seul match au programme de cette journée 100% kinois, a vu Espoir de Bandal battre Bilenge sur la marque de 2 à 0.

Le coach Ndumba Puaba Nzeyi d'Espoir de Bandal a saisi l'occasion pour exprimer ses ambitions, celles de gagner la 11ème édition de ce grand rendez-vous national de football féminin : «Au championnat, cette équipe de Bilenge nous avait battus grâce à l'arbitrage. Je leur avais promis qu'ils seront battus à la Coupe du Congo. Je leur avais aussi dit que cette année, nous allons jouer et gagner le titre. Je suis trop sûr de mes joueuses, nous travaillons sérieusement. Notre secret, c'est l'entraînement », a-t-il réagi à chaud.

Les filles de Bandal ont marqué le premier but à la 37ème minute par L'Or Liwala, et Nanga Kabeya a alourdi le score à la 52ème minute sur pénalty.

Pour sa part, le coach Jean-Paul Kayenge de Bilenge a sportivement bien accueilli sa défaite, et a promis de faire mieux à la prochaine sortie : «c'est un match. Nous sommes venus pour gagner, d'autant plus c'est le premier match de la compétition, mais malheureusement nous avons perdu. Nous avons joué sans nos cinq joueuses titulaires, toutes malades. Le tournoi n'est qu'au début», a-t-il déclaré.

Au programme de ce mardi 28 mai 2019 à partir de 10h00, heure de Kinshasa, Promesse Star de la Ville- capitale recevra OCL City du Haut- Katanga. Deux heures plus tard, il y aura un duel 100% Haut-Katangais au stade Tata Raphaël voisin. Bafana Bafana ira à l'assaut de DCMP Bikira.

Pour rappel, dimanche à la première journée, JSK de Lualaba a pulvérisé Promo Sport du Kongo Central (12-0). Les buteuses ne sont autres que Samb Tshimwang 10', 25', 41', et 63' ; Tshabu Fidèle 4', 39', et 47' ; Mujinga Kaseba 85' et 87' ; Mbelu Kasongo 8' et Ngalula Tshamala 16'.

Version masculine : tirage au sort ce mardi à la Fecofa

D'une Coupe du Congo à une autre, la Fédération congolaise de football association (Fecofa), procède ce mardi 28 mai, au tirage au sort de la phase finale de la 55ème édition de la Coupe du Congo de football masculin.

Ce tirage au sort se tiendra en présence des délégués de huit clubs concernés à cette ultime phase, à savoir : FC St Eloi Lupopo, FC Renaissance du Congo, JSK, AS Réal de Kin, As Nyuki le tenant du titre, AS Maniema Union, OC Bukavu Dawa et FC Malole.

Initialement prévu du 25 au 29 mai, puis renvoyé à une date ultérieure, la phase finale de la 55ème édition de la Coupe du Congo se jouera finalement du 9 au 14 juin prochain, aux stades des Martyrs et Tata Raphaël, à Kinshasa.

A en croire le programme déjà établi, les quarts de finales se joueront aux stades Tata Raphaël et des Martyrs, le 09 juin 2019 ; les demi-finales le 11 juin 2019 au stade Tata Raphaël, et la finale le 14 juin 2019 au stade des Martyrs.