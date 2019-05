Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Ce que cache le boycott de l'opposition

Les choses devraient bouger dans le bon sens à l'Assemblée nationale. Le bras de fer entre les députés de l'opposition et ceux du pouvoir devrait connaitre son épilogue dans les prochains jours.

Car si les deux parties ne s'étaient pas accordées sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale, ce qui a occasionné le boycott des activités de l'Assemblée nationale par l'opposition, la situation devrait évoluer et permettre une cohabitation sans dommage pour la bonne marche de la Chambre basse du Parlement.

En tout cas, si l'opposition est de bonne foi et n'a pas un calendrier caché, elle devrait regagner l'hémicycle pour prendre toute sa place. Et pour cause, selon nos informations, le président Amadou Soumahoro lui aurait fait beaucoup de concessions.

Vraisemblablement, le bureau actuel devrait connaitre un léger réaménagement. Ainsi, le PDCI, avec ses 27%, devrait avoir 2 vice-présidents, 1 questeur et des secrétaires. Les groupes parlementaires Vox Populi et Rassemblement, avec respectivement 6% et 4%, devraient avoir chacun un secrétaire dans le bureau.

C'est la nouvelle mouture du bureau qui, selon nos sources, a été remise à Mme Joséphine-Charlotte Mayuma Kala, représentante spéciale du président de la Commission de l'UA en Côte d'Ivoire et chef du Bureau de liaison de l'UA.

C'est cette diplomate qui, sur proposition de l'opposition et non du président de l'Assemblée nationale, comme tente de le faire croire une certaine presse, est chargée de mener la médiation entre les deux parties.

La balle est donc dans le camp de l'opposition. « Nous espérons que cette fois-ci, ils sauront saisir la main tendue par le président de l'Assemblée nationale », a indiqué au téléphone un député RHDP qui a requis l'anonymat.

Notre interlocuteur a ensuite relevé que selon l'article 6 du règlement intérieur, il n'y a pas autre manière de former un bureau qui soit le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Et notre interlocuteur de rappeler que cela ne veut nullement dire proportionnalité comme le laissent croire ses collègues de l'opposition.

L'opposition va-t-elle saisir la main tendue d'Amadou Soumahoro ? Cependant, des députés issus de la majorité se plaignent de cette large ouverture accordée par le président de l'Assemblée nationale.

« Amadou Soumahoro est allé trop loin dans ses concessions. Pourquoi nos collègues refusent aujourd'hui ce qu'ils avaient accepté du temps de Guillaume Soro ?

Est-ce que des groupes parlementaires qui ont moins de 5% de représentativité au sein de l'Assemblée nationale méritent d'être dans le bureau ? », s'est interrogé un autre député. Selon ce dernier, la politique de la chaise vide n'a jamais payé.

Les députés du PDCI, de Vox Populi et de Rassemblement ont-ils compris que malgré leur boycott, le président a été élu, le bureau présenté et le calendrier des travaux validé ? « Les gens veulent nous empêcher de travailler.

Nous ne pouvons accepter cela. La minorité ne peut pas imposer ses points de vue à la majorité. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir la majorité dans le bureau. Cela n'existe nulle part dans aucune démocratie au monde et nous n'allons pas l'accepter ici en Côte d'Ivoire », a déclaré très remonté notre premier interlocuteur.

Amadou Soumahoro, toujours selon nos sources, ne serait pas favorable à la suggestion de certains membres de son groupe parlementaire de rester campé sur sa position. Au contraire, il veut poursuivre le dialogue. D'ailleurs, lors de la première réunion du bureau le mardi 7 mai dernier, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé sa volonté de poursuivre le dialogue.

« Je suis un Houphouëtiste, je privilégie le dialogue », avait-il indiqué. On le voit, le premier député ivoirien a fait des concessions. La réaction de l'opposition à cette bonne disposition de « Tchomba » est donc attendue.

Guikahué, le président du groupe parlementaire PDCI et chef de file des députés de l'opposition, joue gros. Plusieurs députés auraient décidé de ne plus le suivre dans son aventure.

D'ailleurs, bon nombre d'élus du PDCI avaient participé, le jeudi dernier à l'Assemblée nationale, à un séminaire de formation animé par Moussa Sanogo, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat.