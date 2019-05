Burkina Faso: 8e Grand prix cycliste des caisses populaires - Antoine Zoma débute son palmarès

Pour le PCA du réseau des caisses populaires de Burkina, El Adj Inoussa Sawadogo, la victoire d'Antoine Zoma est celle de la jeunesse.

Dans le cadre de la 14e édition de la semaine des caisses populaires, le réseau a organisé, le dimanche 26 mai 2019 et ce, pour la huitième fois consécutive, une course cycliste. La course a été remportée par le sociétaire de l'AS

BESSEL Antoine Zoma.

Après 3h 22mn 57s, sur une distance de 129 km, soit la vitesse moyenne de 37,723km/h, Antoine Zoma s'est imposé au grand prix cycliste de la faitière des caisses populaire du Burkina Faso.

Cette 8e édition s'est courue, le dimanche 26 mai 2019, sur l'avenue Charles-de-Gaulle. Pourtant rien n'était évident lorsque les 56 coureurs prenaient le départ en ce matin dominical.

Aux 3 premiers tours, le peloton était groupé. Mais au 5e tour, un groupe de cyclistes a tenté une échappée et a réussi à creuser un écart de 1mn45s, avant que le peloton n'anéantisse cette échappée au 10e tour.

Mais ce n'est que partie remise. Un lot de 13 coureurs dont 5 de l'AS BESSEL a pu sortir du peloton pour prendre les devants. Ces derniers, qui n'entendent pas se faire rattraper, vont appuyer sur la pédale et creuser un écart de 2mn25s du deuxième groupe au 15e tour.

La vitesse moyenne était de 38,415km/h. Les jambes deviennent lourdes. Certains sont contraints d'abandonner. Au 25e tour, ils ne sont plus que 30 coureurs à se disputer l'arrivée.

A deux tours de la fin, Antoine Zoma va prendre l'initiative de s'échapper du groupe des 13 fuyards. Et c'est sans surprise que ce dernier franchit la ligne d'arrivée en solitaire. Ses poursuivants disputeront la deuxième place au sprint.

Le vainqueur de cette 8e édition de la semaine des caisses populaires a reçu, en plus du trophée, une enveloppe de 350 000 F CFA, une montre, le maillot jaune de vainqueur et un maillot Etats-Unis. De la deuxième place à la dixième place, chaque coureur a reçu un prix correspondant à son rang.

Pour le Président du conseil d'administration (PCA) du réseau des caisses populaires du Burkina, El Adj Inoussa Sawadogo, l'apothéose de cette course est une victoire commune dédiée à la jeunesse.

«J'ai toujours dis que la jeunesse doit pouvoir se faire de la place. Et à travers cette course, elle a prouvé qu'elle grouille pour avoir de la place et nous allons les accompagner pour leur avenir», a avoué le PCA.

Il a affirmé que pour son institution, l'objectif est à moitié atteint car elle est à la recherche des voies et moyens pour soutenir le cyclisme.