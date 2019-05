Congo-Kinshasa: Fédérations sportives - Un audit réclamé sur l'utilisation des fonds de l'État

De plus en plus de voix s'élèvent pour demander la lumière sur l'utilisation des treize millions cinq cent mille dollars américains alloués par l'Etat aux fédérations sportives, de janvier à avril, a-t-on appris. Le directeur de cabinet du chef de l'Etat, Vital Kamerhe, a abordé la question avant que des inspecteurs des finances s' en saisissent pour exiger des explications sur la destination prise par ces fonds.

Dans un document secret mais dévoilé dans la presse, les inspecteurs des finances exigent aux dirigeants sportifs congolais de justifier les fonds alloués à leurs fédérations respectives par le gouvernement, au cours de ces quatre premiers mois de l'année. Il s'agit de la Fédération de handball du Congo, la Fédération de tennis de table du Congo, la Fédération de volley-ball du Congo, la Fédération d'athlétisme du Congo, la Fédération congolaise de boxe, la Fédération congolaise de combat libre, la Fédération de basketball du Congo, la Fédération congolaise de rollers, le Comité olympique congolais, la Fédération congolaise d'escrime, la Fédération de badminton du Congo, la Fédération congolaise de cyclisme, la Fédération congolaise de squash, la Fédération congolaise de football association, la Fédération congolaise de taekwondo et la Fédération de karaté du Congo.

En outre, les inspecteurs des finances exigent également des justifications sur l'utilisation des fonds alloués par l'État congolais aux clubs de football FC Nyuki (champion du Congo 2018), AS V.Club et TP Mazembe. Les trois clubs ont représenté le pays en compétitions africaines interclubs en 2018. Par ailleurs, les responsables de l'organisation des obsèques de Ndaye Mulamba et les gestionnaires de l'équipe nationale de football doivent, eux-aussi, fournir des explications sur l'utilisation des fonds mis à leur disposition. Il en est autant pour le cabinet du ministre des Sports et loisirs. « Cette demande de justification est tombée en grand retard, car, selon les normes en vigueur, il faut justifier l'utilisation des fonds alloués par l'État quinze jours au plus tard après la mission.

Sous l'ancien Premier ministre Matata, le délai des justifications des fonds issus du Trésor public était même ramené jusqu'à cinq jours. Aujourd'hui, cela fait près de cinq mois que les présidents des fédérations n'ont pas donné la moindre justification des fonds qui leur ont été alloués. Ces dirigeants sportifs ont reçu d'importantes sommes d'argent, mais personne n'a pris le soin de rentrer auprès du Trésor public pour justifier ce qu'il en a fait », a indiqué un inspecteur des finances repris par le site www.alternance.cd. Et d'indiquer qu'il y a de sérieux soupçons de détournements de cet argent.

Cette affaire aurait été ébruitée après une correspondance du directeur de cabinet du président de la République adressée au ministre intérimaire des Sports, Lisanga Bonganga, sur les justifications de ces fonds. Mais ce dernier l'aurait orientée vers le Comité olympique congolais dirigé par Amos Mbayo. Et jusque-là, les dirigeants sportifs sont encore silencieux sur ce dossier. « En réalité, ils craignent un audit qui pourrait non seulement les balayer, mais les envoyer tout droit en prison pour leur main basse supposée sur les fonds alloués par le Trésor public aux fédérations qu'ils dirigent », a susurré une source judiciaire. Wait and see.