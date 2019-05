Egypte: Coupe africaine de la confédération - Zamalek remporte son premier titre

Les Egyptiens ont décroché, le 26 mai à Alexandrie, la seizième édition de la compétition en s'imposant aux tirs au but 5-3 face aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane.

Battus sur le terrain de Berkane dans les ultimes minutes 0-1 lors du match aller, les Egyptiens ont pris leur revanche à domicile, en dominant leur adversaire sur ce score identique. En effet, malgré une saison sportive ratée au niveau du championnat égyptien, les Chevaliers blancs de Zamalek ont renversé la vapeur. Mahmoud Alaa a inscrit l'unique but de la rencontre à la 55e mn en transformant un penalty suite à une faute de main de Larbi Naji, dans sa surface de réparation, relançant ainsi la rencontre.

Pendant la fatidique séance des tirs au but, les joueurs de Zamalek, plus réalistes, ont tous brillé dans cet exercice. Le tir manqué par le deuxième joueur de la Renaissance sportive de Berkane a été le tournant du match. Ainsi, ce sacre de Zamalek met fin à une longue période de seize années de tourisme non rentable sur la scène continentale. Cette formation du Caire n'avait plus gagné de titre continental depuis 2003 et cette coupe vient, à cet effet, renforcer son palmarès. Le club comptait jusque-là cinq ligues des champions (1984, 1986, 1993, 1996, 2002), une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (2000) et trois Super Coupes de la Confédération africaine de football (1994, 1997, 2003).