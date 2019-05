Congo-Brazzaville: Amélioration du système éducatif - L'Enseignement supérieur valide le document des données statistiques

L'annuaire statistique 2016-2017 du sous-secteur de l'éducation est un outil d'aide à la décision pour le gouvernement, a expliqué la directrice des études et de la planification au ministère de l'Enseignement supérieur, Victorine Rachel Taty.

Le document a été adopté le 25 mai, à Brazzaville, au terme de l'atelier national de l'annuaire statistique. Il est également utile au niveau mondial car il permet de faire la comparaison des données sur l'enseignement supérieur, l'état d'éducation supérieur au Congo et dans les autres pays d'Afrique.

L'annuaire statistique est un recueil de données relatives à l'enseignement supérieur. Il traite plusieurs volets, notamment celui des infrastructures, du nombre des étudiants et enseignants, du matériel de travail, du suivi des étudiants en matière de VIH/sida ainsi que des bourses des étudiants. Il est souvent utilisé par des institutions qui œuvrent dans le domaine de l'éducation pour pouvoir définir leur aide.

Le document s'étend sur les moyens de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, le budget et les ressources mises à leur disposition par l'Etat ainsi que leurs dépenses totales. Il contient des informations relatives à tous ces établissements d'enseignement supérieur ainsi que les données du ministère avec ces deux directions générales : la direction générale des œuvres universitaires et sociales et la direction générale de l'enseignement supérieur.

Victorine Rachel Taty a indiqué à cette même occasion que quand on parle de l'enseignement supérieur, on voit l'unique université publique Marien-Ngouabi, l'Institut national du travail social et les établissements d'enseignement supérieur privés. Le Congo compte environ quarante établissements dont vingt-trois à Brazzaville, dix-sept à Pointe-Noire, a-t-elle dit.

L'atelier de validation a été organisé avec l'appui financier du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased) en vue de soutenir la production des statistiques de ce secteur.

L'annuaire statistique 2016-2017 apporte des informations utiles aux décideurs et aux différents acteurs pour formuler de manière éclairée la politique éducative, apprécier les résultats obtenus et mesurer les contraintes, explique le Praased.

A cet effet, le coordonnateur du Praased, Calixte Kolyardo, a indiqué que l'engagement de son projet dans la production des annuaires statistiques s'inscrit dans le cadre de la perspective de la révision de la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025. Celle-ci vise à prendre en compte certaines thématiques omises dans ladite stratégie.

Notons que les travaux de la validation nationale de l'annuaire statistique de l'enseignement supérieur ont été clôturés par le directeur de cabinet du ministre de tutelle, le Pr Macaire Batchi.

Il a rappelé que le travail abattu a permis de produire un document important de pilotage du système éducatif après des amendements sur la qualité et le fond. « L'annuaire statistique 2016-2017 est un document de référence mais il faut s'atteler pour produire le document de 2017-2018 », a-t-il déclaré.