Congo-Brazzaville: Le concours format paysage land ART démarre ce 28 mai

Le concours, qui réunit chaque année les élèves des collèges et lycées de certains établissements scolaires privés et publics de Brazzaville et ceux du lycée français Saint- Exupéry débute ce 28 mai, à l'Institut français du Congo (IFC), pour se clôturer le 18 juin. Cependant, la cérémonie de remise des prix interviendra le 8 juin.

Ce concours a pour but de permettre aux élèves de présenter leur savoir à travers des œuvres et des réflexions sur des thèmes des équilibres naturels. Pour cette cinquième édition, la thématique retenue concerne les relations entre les êtres vivants et l'évolution.

Ces élèves réaliseront à partir de matériaux naturels des œuvres en relation avec ce thème, et les prendront en photo afin de les immortaliser. Leurs productions artistiques seront en lien avec les notions inscrites au programme aussi bien dans le système français que dans le système congolais. Elles seront exposées sous forme de photographie au jardin de l'IFC.

Ce concours consiste à primer les productions réalisées par les élèves en solo ou en groupe avant d'être photographiées et acheminées au lycée Saint-Exupéry où elles seront sélectionnées.

Au Congo, ce projet est mis en œuvre depuis décembre 2014 avant le lancement de la première édition une année plus tard. Pour rappel, l'histoire du land art débute en octobre 1968 avec l'exposition intitulée Earth Works, à la Dwan Gallery à New York.

Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (Bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Les premières œuvres ont été produites dans les paysages désertiques de l'ouest américain à la fin des années 1960.