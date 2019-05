Congo-Kinshasa: Gladys Kazadi élue députée au parlement de l'Union européenne

L'originaire de la République démocratique du Congo (RDC), 25 ans, est l'une des plus jeunes des quatre-vingt-neuf députés belges élus ou réélus qui vont siéger à Bruxelles. Elle a été élue, le 26 mai, pour le compte du parti politique Centre démocrate humaniste (CDH), dans la circonscription électorale de Berchem-Sainte-Agathe, l'une des dix-neuf communes de Bruxelles.

Gladys Kazadi a obtenu le sixième siège du CDH à la région bruxelloise avec 2 088 voix, aux côtés notamment de Pierre Kompany et Bertin Mampaka, deux autres personnalités politiques originaires de la RDC.

Née le 20 avril 1994 à Nivelles (Belgique), Gladys Kazadi est l'aînée d'une famille de quatre enfants. Ce qui a suscité en elle un sens des responsabilités accru et une attitude bienveillante dès son plus jeune âge. « J'attache énormément d'importance à la famille, qui pour moi, a un rôle fondateur pour l'épanouissement et le développement de chaque individu. La famille est, selon moi, à la base de l'éducation, de la solidarité et de la socialisation. De même, mon père et ma mère, travaillant tous les deux dans le domaine de l'aide aux personnes, ont réussi à m'inculquer ces valeurs de solidarité et de soutien envers l'autre tout au long de mon éducation », a-t-elle expliqué.

Gladys Kazadi est détentrice d'un master en relations internationales de l'université catholique de Louvain et d'un bachelor en sciences politiques de l'université Saint-Louis de Bruxelles. Son mémoire de fin d'études pour son master avait comme titre « Le processus de réconciliation comme vecteur de pacification au lendemain de conflits intercommunautaires (cas du Kivu). Elle s'est lancée dans la politique active en 2015 avec le CDH, après ses études en sciences politiques et a été élue conseillère communale à Berchem-Sainte-Agathe, lors des élections de 2018, à l'âge de 24 ans. Elle est également collaboratrice au cabinet de Céline Fremault, ministre bruxelloise du Logement, de la qualité de vie, de l'environnement, de l'aide aux personnes et des personnes handicapées. Elle a également été secrétaire générale des étudiants démocrates humanistes de juillet 2017 à juin 2018.

Gladys Kazadi s'estime chanceuse d'être une jeune femme portant la double culture belge et congolaise qui constitue une richesse qu'elle dit porter fièrement. « Cette double culture me permet notamment de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit », avoue-t-elle.

Se déclarant « humaniste dans l'âme », Galdys Kazadi indique que depuis son plus jeune âge jusqu'à ce jour, elle a toujours cherché à contribuer à l'avènement d'une société meilleure dans laquelle tout un chacun trouve sa place et son épanouissement. Ce qui l'a conduit, dans sa vie de tous les jours, à s'impliquer dans divers mouvements estudiantins et associations ainsi qu'à obtenir le brevet d'animatrice pour enfants.