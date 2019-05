Cote d'Ivoire: Augmentation supposée des frais à l'abattoir de Port-Bouët - Le District autonome d'Abidjan rassure les populations

« Il n'y a jamais eu d'augmentation des frais d'abattage les faisant passer de 3000 à 22.000F. Bien au contraire, des efforts ont été faits par le ministre gouverneur, tenant compte du Programme social du Président de la République pour embellir cet espace et réduire les coûts.

Des acteurs bien connus sont à la base de cette manipulation », ont expliqué les directeurs de la communication et des abattoirs d'Abidjan.

Au cours d'un entretien qu'ils ont eu, lundi, avec la presse, Nicolas Baba Coulibaly, directeur de la Communication et Dr Dagnogo Komissiri, directeur des abattoirs d'Abidjan, ont présenté la situation qui prévaut dans les abattoirs d'Abidjan.

Pour Nicolas Baba Coulibaly, il est « grotesque d'affirmer que le District a augmenté de 700% les frais d'abattage ». Car, soutient le Dr Dagnogo Komissiri, «par le passé, les frais d'abattage oscillaient entre 20.750 et 30.000. Sur ce montant, le District perçoit 3000 francs.

Le reste est réparti entre les différents acteurs qui interviennent dans les activités de Pré-dépouillage, d'arrache cuir, de fente de sternum, de récupération têtes, pattes, queue, peaux, d'éviscération d'abats rouges et blancs, de vidange et lavage des tripes, de récupération des poumons, foies, rognons.

Il faut noter que ces tâches étaient réalisées de façon manuelle, dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui, l'usine à elle seule englobe toute cette chaîne d'activités.

Le District a donc décidé qu'au lieu de payer entre 20.750 et 30.000, désormais pour une opération d'abattage, il sera perçu 22.000, y compris sa part qui reste toujours maintenue à 3000 francs.

En somme, les 3000 vont dans les caisses du District et les 19.000 restants chez l'entreprise qui a investi 18 milliards pour la modernisation de l'abattoir. Que l'on nous dise ici où se situe l'augmentation ».

La véritable pomme de discorde vient du fait que tous les frais autrefois payables directement aux acteurs privés qui intervenaient seront reversés à l'entreprise qui réalise désormais toutes ces tâches, dans de meilleures conditions d'hygiène. Ils déplorent donc un véritable manque à gagner. D'où leur colère.

La modernisation de cet abattoir s'imposait au District et depuis 2011, les travaux ont été lancés sur huit grands axes : la rénovation du parc à bétail, la construction d'un parc de stabulation, d'un marché de gros, d'un espace boucherie, d'un espace gastronomique, d'une chambre froide, d'une salle moderne d'abattage, la réhabilitation des voies d'accès et des réseaux d'assainissement.

A ce jour, ces travaux sont achevés. Il ne reste plus que la voie principale dont le bitumage est en cours. « Ce sont des actions qu'il faut saluer et encourager. Et depuis 2011, tous les acteurs sont impliqués dans ces travaux », a ajouté le directeur de la Communication.

Selon les deux orateurs, la viande est disponible à l'abattoir où les bouchers et les ménages peuvent directement se ravitailler. Contrairement à ce que l'on veut faire croire, concernant une certaine pénurie de viande sur le marché.

Le District d'Abidjan déplore ce mouvement de grève qui a tout de même créé quelques dysfonctionnements au niveau du circuit de distribution.

Il a tenu à rassurer les populations et les consommateurs quant à un retour à la normale, en appelant au sens de la responsabilité des uns et des autres et surtout des grévistes, pour ne pas empêcher les bouchers de travailler.

Notons que cette nouvelle chaîne d'abattage des animaux va générer 3000 emplois directs et indirects en Côte d'Ivoire.