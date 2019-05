Ile Maurice: Roche-Bois - Rs 1,2 M retrouvées chez un employé de la CHC

Opération fructueuse de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU), à Roche-Bois, hier, lundi 27 mai.

Des limiers de l'ADSU Metropolitan North, menée par l'inspecteur Le Poi sous la supervision du chef inspecteur Ramburuth et du chef inspecteur Seebaluck, ont procédé à la mi-journée à l'arrestation de Roddy Baptiste, un employé de la Cargo Handling Corporation (CHC) âgé de 33 ans. La police a découvert Rs 1,2 million et 900 «ti papié roulé» au domicile du trentenaire.

L'habitant de Roche-Bois, mis sous surveillance pendant un peu plus d'un mois, a été arrêté pour blanchiment d'argent et est poursuivi sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act pour «money proceeds by means of crime». Lors de son interrogatoire, il a expliqué aux officiers de l'ADSU que cet argent provenait de la recette de sa tabagie. Il comparaîtra devant la Bail and Remand Court ce mardi 28 mai.