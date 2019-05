Ile Maurice: Au tribunal de Port-Mathurin, le procès contre Buisson Léopold rayé

Soulagement pour le député Buisson Léopold. Le procès que lui intentait Robert Poupon a été rayé par le magistrat siégeant au tribunal de Port-Mathurin hier, lundi 27 mai. Buisson Léopold, qui siège au sein de l'Assemblée nationale comme un élu de l'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR), était accusé de publication de fausses nouvelles. Robert Poupon, un Français résidant à Rodrigues, avait entamé une action en justice, lui reprochant d'avoir publié de fausses nouvelles à son égard. L'affaire avait été entendue le 17 avril et avait été reportée au 27 mai.

Cette affaire a pour toile de fond un article publié en mai 2016 dans l'organe de presse de l'OPR, dont Buisson Léopold était le rédacteur en chef. Dans sa plainte, Robert Yves Poupon avait indiqué que dans une édition de ce journal local, Buisson Léopold aurait écrit, en mai 2016, qu'«un ressortissant français vient s'ingérer dans les affaires politiques de Rodrigues». Le plaignant avait fait ressortir que ces allégations «were of a nature as to disturb the public peace».

Robert Poupon a pu prouver qu'il est un citoyen mauricien, étant marié à une Rodriguaise depuis mars 2011, contrairement à ce qu'avait écrit le rédacteur en chef selon lequel le plaignant ne détenait pas de permis de résidence à Rodrigues. Le plaignant estimait que ces allégations lui ont causé d'énormes préjudices, ainsi qu'à sa famille.

Le verdict est tombé une première fois au tribunal de Port Mathurin le 25 août 2017. Buisson Léopold avait été reconnu coupable et devait payer une caution de bonne conduite (surety) d'un montant de Rs 50 000 dans un délai de trois semaines. Au cas contraire, il risquait une peine d'emprisonnement de six mois. Il devait également être sous surveillance judiciaire pendant une période de deux ans, avait expliqué la magistrate Padmini Mauree à l'époque.

Le député avait fait appel en Cour suprême du jugement. Il avait retenu les services de Me Avinash Dayal. La Cour suprême avait maintenu le jugement, mais ce n'était pas terminé pour lui car l'affaire avait été soumise une nouvelle fois au tribunal de Port-Mathurin. Hier, le procès a été rayé et Buisson Léopold est libre, n'étant plus sous surveillance.