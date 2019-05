Cote d'Ivoire: Koumassi /fête des mères - La première dame offre 5000 complets de pagne aux femmes

Difficile de se frayer un chemin hier à place In'challah de Koumassi. Très tôt le matin, les femmes ont pris d'assaut l'espace. De sorte que les dizaines de bâches et les milliers de chaises installées par le comité d'organisation de la fête des mères se sont avélés insuffisants voire insignifiants.

L'engouement des femmes avait bien une raison. Cette année elles célébraient la fête des mères avec une invitée de marque : la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et, fait plus symbolique, c'est la première fois que cette commune, selon son premier magistrat Ibrahim cissé Bacongo, recevait une Première dame pour une cérémonie pareille.

Arrivée à 10h30 sur les lieux, l'épouse du chef de l'État fait le tour d'honneur pour saluer les chefs coutumiers et religieux et surtout ses « sœurs » qui exultent de joie à sa vue. Une fois ces civilités terminées et l'invitée de marque installée, la fête commence par un grand défilé des femmes.

Ce sont les femmes du Gontougo qui ouvrent le bal avec la danse kouroubi. Suivront d'autres communautés.

Notamment les femmes adjoukrou, dida, burkinabé, malinké, les sportives, les lauréates du concours culinaire... Mais, la palme est revenue aux femmes des différents marchés venues les bras chargés de vivres qu'elles ont offerts à leur sœur.

Le mercure monte d'un cran lorsque les artistes Sidonie la Tigresse, Anselme, Kérosène DJ et Affou Keita, entre deux allocations, tiennent la foule en haleine. Il en est ainsi jusqu'à l'allocution de «maman » Dominique Ouattara, qui annonce 5000 complets de pagne pour les femmes. Des cris de joie fusent de partout.

«Je sais aussi qu'en plus d'être belles, vous êtes des femmes battantes et dynamiques, et que vous travaillez sans relâche pour le bien-être de vos familles.

C'est pourquoi, j'ai toujours cru en votre potentiel et c'est pour matérialiser cette confiance que j'ai apporté pour vous des dons d'une valeur totale de 200 millions de FCFA qui vous aideront à développer vos activités.

Il s'agit de congélateurs, de glacières, de matériel de cuisine, de couture et de coiffure, de vivres pour vos familles, ainsi que des couffins pour les nouvelles mamans. Je vous ai aussi ramené 5000 pagnes Wax Côte d'Ivoire, comme présents pour la fête des mères », a-t-elle déclaré.

Et, cerise sur le gâteau, Dominique Ouattara a annoncé un montant additionnel du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) de 300 millions FCFA.

Ce qui porte le fonds de Koumassi à 725 millions FCFA. Parlant de l'importance de la célébration de la mère, la first lady a affirmé que l'amour d'une mère peut être traduit par un acte tout simple : le don de soi.

« Je sais que c'est ce que vous faites chaque jour pour vos enfants. Je vous encourage à continuer dans ce sens », a-t-elle exhorté ses « sœurs ».

Bien avant, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Pr Bakayoko-Ly Ramata et le maire Ibrahim Cissé Bacongo ont salué les qualités de mère de la nation de l'épouse du président de la République. Ce, au vu de ses nombreuses actions sociales pour le bien-être des enfants et des femmes.