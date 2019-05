Cote d'Ivoire: Assemblee générale de la FIF - 12 heures d'échanges pour les mêmes ressentis

Grande fut la division. Elle est l'est encore plus au sortir de la 57ème Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football (FIF) tenue, le samedi 25 mai 2019, à Yamoussoukro.

Après douze heures d'un conclave qui a réuni, pour la première fois depuis l'élection de Sidy Diallo à la tête du Comité exécutif de la Fédération, l'ensemble des 81 membres statutaires, le retour de la paix ne semble pas pour demain.

Et ce, malgré l'appel mémorable lancé par le président de la Fédération, à l'ouverture des travaux à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.

«Je suis un président comblé. Après sept années à la tête de la Fédération ivoirienne de football, c'est la première fois que je vois à 100% tous les membres à une Assemblée générale .

Yamoussoukro est la ville mythique de notre père-fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Que les valeurs de paix, de dialogue qui caractérisent cet homme nous inspirent dans les travaux .

Nous devons créer les conditions pour que les travaux se déroulent fraternellement. Nous devons ensemble surmonter nos difficultés et nous pardonner.

Je suis le premier à vous demander pardon », a fait remarquer Sidy Diallo. Et pour donner un sens à son appel et montrer surtout patte blanche, il a annoncé la levée de sanctions qui planent sur des présidents de club et de groupement d'intérêt.

Un engagement très vite contrarié par le PCA de l'Asec Mimosas qui, tout en saluant la démarche, ne souhaite pas en bénéficier.

Sous le coup d'une suspension de 12 mois depuis septembre 2018, Me Roger Ouégnin n'entend pas hériter d'une quelconque clémence ou amnistie. Préférant donner force à la loi parce qu'ayant engagé une procédure.

Si des dirigeants (Armand Gohourou, Pierre Gondo) ont été autorisés à accéder à la salle, ce n'est pas le cas de Jacques Anouma, ancien président de la FIF.

Président d'honneur de la Fédération, il n'a pas reçu d'invitation pour se rendre à Yamoussoukro. Il en est de même de Malick Tohé. Ancien collaborateur et président d'honneur du CO Korhogo, son mandat de représentation lui a été refusé.

Et ce, malgré les tractations d'avant AG, les missions de bons offices. «Peut-on parler de paix, de dialogue, de pardon, et refuser le droit de participation à des délégués ? Le président Sidy Diallo a tenu ce discours tout simplement parce qu'il sait que le rapport de force ne lui est pas favorable. Ce discours qu'il a tenu n'est pas de lui et je suis convaincu qu'il a été alerté de ce qui se prépare.

Donc il a voulu s'adapter pour donner l'impression que ce sont les autres qui ne veulent pas de la paix», a confié un délégué sous couvert de l'anonymat. Un coaching supposé du président de la FIF qui ne saurait venir que d'un traître, accuse le Groupement de clubs opposé à la gestion du bureau fédéral.

Et le vote du quitus semble conforter ces propos quand le délégué de la JCAT, membre du GX, a accepté d'approuver la gestion de Sidy Diallo.

Une gestion pourtant décriée depuis plusieurs mois qui a conduit à la fracture actuelle. Quitus sur fond de polémique A Yamoussoukro, c'est le point de l'ordre du jour qui était le plus attendu.

Le quitus était déterminant pour la suite du mandat de Sidy Diallo. Il l'obtient et s'offre une belle carapace pour terminer son mandat.

Si ce quitus ne lui avait pas été donné, son mandat aurait été mis en cause. Et patatras, tout se serait écroulé ! Dernier point des assises, le bilan financier était très attendu. Un exercice délicat qui, à l'arrivée, s'est avéré gagnant pour l'équipe dirigeante du football ivoirien.

Par 44 voix contre 33, l'Assemblée générale a approuvé non seulement le travail effectué par le bureau actuel mais lui a donné son onction pour continuer la mission pour laquelle il a été investi. Un « accouchement par césarienne très difficile» que n'a pas manqué de caricaturer un dirigeant de club après le vote du quitus.

Le président de Don Koff FC, Kangah Vilasco pense même qu'avec le quitus accordé au Comité exécutif, les présidents de clubs «veulent encore souffrir». Un sentiment de tristesse partagé par le président de Bouaké FC.

« On nous a fait savoir que le président sortant que Sidy Diallo a remplacé aurait détourné ou fait un trou de 2 milliards de F CFA. Je trouve cela injuste. Le vote du quitus montre que les dirigeants du football ivoirien sont divisés, que le football ivoirien est divisé.

Car 44 contre 33, si on ne s'assoie pas pour trouver un remède à notre football, on va plonger. Le bilan financier n'est qu'un montage, je suis vérificateur et je sais de quoi je parle. Je pèse mes mots, les présidents de clubs qui ont donné le quitus sont des présidents analphabètes», fulmine le président de Bouaké FC, Issa Diabaté.

Une colère justifiée par les nombreuses réserves émises par le Commissaire aux comptes, notamment sur le camion régie pour lequel 131 millions auraient été affectés, les frais de fonctionnement qui ont englouti des milliards, les supposés 2 milliards volatilisés sous le mandat de Jacques Anouma.

Des chapitres qui alimenteront encore de longs mois l'actualité du football. Alors que d'autres dirigeants préfèrent simplement s'attarder sur la réussite de l'Assemblée générale de Yamoussoukro. Tout en se réjouissant du quitus accordé au président Sidy Diallo. « Nous venons d'assister à une grande rencontre.

Et pour moi, c'est une grande première de voir tous les présidents de clubs à cette rencontre. Cela démontre de l'intérêt que les dirigeants ivoiriens portent à notre football, souligne le président de Sol FC. Il faut dire que le président Sidy Diallo a fait fi de toutes les injustices pour demander pardon, a tendu la main de la paix aux présidents de football dans un discours de père de famille.

Il a obtenu le quitus et nous avons fait le tour de tous les horizons et je sors satisfait de cette AG mixte». Souleymane Sanogo a même demandé à ses pairs de savoir saisir la main tendue du président de la FIF.

«Un vrai père de famille», dénote Sinan Kouassi. Malgré les coups reçus, les accusations, le locataire de la Maison de verre a demandé pardon, prôné la paix. Des signes de grandeur mis en avant par le président de l'ASC Cocody. Qui part « satisfait» de la capitale administrative de la Côte d'Ivoire.

La modification des textes va attendre Très attendue, l'Assemblée générale (AG) de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a eu lieu. Mixte au départ avec la modification de certains articles des statuts à soumettre pour approbation, l'AG s'est limitée finalement à la présentation du bilan moral et financier de l'exercice 2018.

Un changement de dernière minute applaudie par les opposants à la gestion de Sidy Diallo. « Au sortir de cette AG de Yamoussoukro, le GX part avec le sentiment d'une mission réussie. Nous avons réussi à faire échec à une forfaiture avec les nouveaux articles à amender », avance le président de l'AS Tanda Cévérin Yéboua.

Pour le patron des Etoiles du Gontougo, leur conclave du 25 mai est annonciateur de l'AG élective de 2020.

« C'est d'ailleurs l'échéance la plus importante», dit-il. Le GX, en se déplacement massivement à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, a fait reculer la FIF. Soulignant un rapport de force en leur faveur.

Parce que, explique un délégué, même si le président Sidy obtient 50+1, il lui serait très difficile de recueillir 2/3 des membres statutaires pour atteindre son objectif. Une victoire que ces dirigeants réunis au sein du GX entendent savourer et sur laquelle ils envisagent de bâtir la nouvelle stratégie.

Du côté fédéral, le report de l'AG extraordinaire de modification des textes est loin d'être une défaite. La preuve, dit notre interlocuteur, ce n'est pas une annulation. C'est une session qui a été juste reportée. Mais jusqu'à quand?

A Yamoussoukro, 37 clubs ont été admis comme nouveaux de la grande famille du football sur 51 demandes introduites, en présence du Directeur de cabinet du ministre des Sports, François Allah Yao, et du représentant de la CAF, le président de la Fédération nigérienne de football, le Colonelmajor Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé.

Attendue avec beaucoup de passion, l'AG mixte de la FIF s'est tenue dans une ambiance verte tendue mais pas hostile.

A la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, les acteurs du football ont décidé de faire chemin encore avec Sidy Diallo en certifiant sa gestion de l'exercice précédent.

Des acquis sur lesquels le patron du football ivoirien doit s'appuyer pour l'exercice à venir. Surtout que Yamoussoukro n'a pas cassé la Maison de verre. Même si des fissures restent encore visibles.