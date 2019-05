Sénégal: Mondial U 20/Youssouph Dabo, entraineur des lionceaux - «Il faut garder la concentration»

Qualifié en huitième de finale de la 22éme édition de la Coupe du monde U20 en faveur de son deuxième succès obtenu, dimanche, contre la Colombie (2-0), le Sénégal va garder la concentration au maximum contre la Pologne, pays hôte de la compétition et ultime adversaire de la poule A.

« On est en compétition mondiale. Tant qu'on est en course, il faut garder la concentration qu'il faut sur tous les matches. Il ne faut pas se relâcher, il faut continuer à travailler, rester concentré et bien préparer le match contre la Pologne qui sera très difficile.

Il n'y a pas de petit match, la rencontre qu'on va jouer contre la Pologne sera très importante, on va étudier la Pologne, bien regarder leur jeu », a souligné l'entraîneur national Youssoupha Dabo sur le site de la Fédération sénégalaise de football.

En attendant leur prochaine sortie, les Lionceaux ont quitté hier, lundi, leur camp de base à Lublin pour Lodz où ils disputeront, ce mercredi 29 mai, leur troisième et dernier match de poule contre la Pologne.

Une rencontre qui déterminera le futur adversaire de la sélection sénégalaise en huitièmes de finale du Mondial U20. Car, avec ces deux succès et six points au compteur, les vice-champions d'Afrique sont d'ores et déjà assurés de finir, au moins, comme meilleurs troisièmes de cette phase de poules.

Lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde des U20, en 2015 et 2017, l'équipe sénégalaise avait aussi atteint les huitièmes.

Après un faux pas en ouverture, les Aigles blancs de la Pologne, quant à eux, se sont rapidement relancés en étrillant l'équipe de Tahiti (5-0). En attendant de disputer le leadership de la poule au Sénégal.