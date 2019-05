Madagascar: Encore des irrégularités constatées

Jour J des législatives. Les irrégularités constatées lors du jour J des législatives prouvent que l'Administration malagasy est et reste plus que défaillante par rapport à l'application du droit positif en matière électorale, en général.

Les élections législatives se sont déroulées généralement dans une accalmie dans la capitale. Néanmoins, force est de reconnaître que le zèle des électeurs n'était pas au rendez-vous et le taux de participation risquerait d'être relativement bas.

Affiches et banderoles. Quoiqu'il en soit, nous avons remarqué quelques irrégularités, ce qu'il fallait éviter lors du Jour J de l'élection. D'abord, la plupart des affiches n'ont pas été enlevées et principalement sur les zones, qui plus est, non affectées pour cela, dans les abris-bus, sur les murailles privées, sur les poteaux. La liste est loin d'être exhaustive. Concernant les banderoles, il y en a ceux qui ont omis de les enlever ou ont fait purement et simplement exprès de ne pas les enlever. C'est le cas à Isoraka, par exemple, sur le tournant qui sort vers Anosy, la banderole d'un candidat demeurait soufflée par le vent, en face de son quartier général. Et pourtant, il devait l'enlever dès la fin de la propagande, soit dimanche. Dans les coins et recoins de la capitale, à Soavimasoandro, à Mahatony Ivandry, quelques habitants ont continué à diffuser les musiques de propagande, hier, nonobstant le fait qu'il soit formellement interdit par la loi de faire de la propagande le jour du scrutin. Mais compte tenu du fait que les sanctions n'intimident pas véritablement les récalcitrants vu leur non-application, les irrégularités s'amoncèlent.

Escapade. Par ailleurs, et sur tout un autre volet, l'on a remarqué que les bars ont généralement respecté la fermeture durant la journée. Comme à l'accoutumée, ces commerçants se préparent à « condamner » leurs activités le jour des élections. Et puisque l'on parle des activités lucratives, les commerçants de Tsaralalàna, d'Analakely, d'Anosy ont poursuivi leurs activités quotidiennes, sans aucune ambiance électorale notée. Comme si le 27 Mai était un dimanche ordinaire où certains se reposent pendant que les autres continuent de chercher de l'argent. Enfin au niveau de la circulation, l'on remarquait une certaine fluidité dans le centre-ville. Mais au niveau du By-pass, celui qui relie Alasora, Andoharanofotsy et Ankadimbahoaka, l'afflux des voitures était plus qu'évident. Tout porterait même à croire que le long week-end « électoral » était dédié à une escapade familiale ou amicale. Raison de plus, peut-être, d'être aux abonnés présents lors du jour J.