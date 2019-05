Madagascar: PaositraMoney - Un nouveau service de mobile-banking lancé par la Paositra Malagasy

Le développement numérique de Madagascar, ayant connu une bonne performance, depuis quelques années, se poursuit davantage. Samedi dernier, la Paositra Malagasy a encore lancé une nouvelle offre sur le marché financier.

Montée en flèche ! C'est ce que l'on peut dire de l'évolution de la Paositra Malagasy, depuis la mise en œuvre de sa stratégie de relance. Dans le secteur de la messagerie, cet établissement gagne du terrain. En effet, beaucoup pensaient que la Poste serait dépassée par les nouvelles technologies numériques. Mais en fin de compte, la Paositra Malagasy s'est servi de ces progrès techniques, comme levier de développement. Récemment, l'établissement a renforcé son parc automobile avec 4 camionnettes. Le 25 mai dernier, cet organisme sous-tutelle du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, a lancé la Paositra Money au Carlton Anosy, et a inscrit l'événement dans le cadre du premier anniversaire du lancement de 'IEM (Initiative pour l'Emergence de Madagascar). Plusieurs membres du Gouvernement et initiateurs de l'IEM étaient au rendez-vous. « Impulsée par Christian Ramarolahy, ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique et financier de formation, cette nouvelle offre est la concrétisation du Velirano du président Andry Rajoelina, en faisant entrer la Paositra Malagasy dans la révolution numérique mais également pour améliorer les services pour les usagers », a déclaré la Paositra Malagasy, représenté par son DG, Richard Ranarison.

Partenariats. Selon les explications, la PaositraMoney est une plateforme de services financiers en ligne développé par Numherit SA et en partenariat avec la BOA. Selon ses promoteurs, il s'agit d'une application qui permet d'effectuer des transactions financières, partout dans le monde, sur son téléphone mobile. « Cette nouvelle offre va apporter une révolution pour le pays car elle utilise la fintech, les finances liées aux technologies, pour le transfert et le paiement en ligne. Elle facilitera en effet les moyens de paiement, le e-commerce au niveau national et international. PaositraMONEY propose un produit trois en un avec une carte e-poketra, un compte en ligne et un moyen de paiement sûr et sécurisé au prix le plus compétitif du marché », a soutenu le ministre Christian Ramarolahy. A noter que la Paositra Malagasy dispose aujourd'hui de 260 agences répartis dans les quatre coins de la Grande-île. Plusieurs projets de développement de cet établissement ont été présentés par ses dirigeants.