Sénégal: Mbour / Conférence ramadan 2019 - Les «droits des personnes handicapées dans la société» en débat

Le docteur Sidy Yakhya Ndiaye de Nguékokh a donné une conférence, le week-end à Mbour, dans le cadre de l'animation des journées du Ramadan, sur le thème: «Droits des handicapés dans la société». Face à des dizaines de fidèles musulmans, il a rappelé les préceptes de l'Islam, la nécessité de comprendre les recommandations divines sur l'homme.

A l'en croire, ces dernières ne font aucune différence entre les êtres humains ayant ou vivant avec un handicap et les valides. Pour lui, les personnes vivant avec un handicap ont tous les droits; elles bénéficient des mêmes privilèges que tout autre individu, une bonne éducation et tout autre droit humain.

Par conséquent dans la célébration, l'accomplissement des obligations ou de la prière, des dispositions particulières leur permettent de faire face aux recommandations divines en fonction des lourdeurs de leur handicap. C'est pourquoi le docteur Ndiaye a invité les personnes vivant avec un handicap à s'approcher les maîtres coraniques et autres érudits pour apprendre comment s'acquitter correctement de leur devoir de musulman. Il s'est référé au Prophète de l'Islam (PSL) qui avait une attention particulière à l'endroit des personnes vivant avec un handicap.

Revenant sur des considérations, le conférencier s'est appesanti sur le fait que dans le passé, des enfants handicapés ont souffert le martyr dans l'intimité des foyers. L'individu ayant un handicap était vu comme un «vaurien». Du reste, on les cachait même dans les maisons, à défaut de les brimer et de les violenter moralement. Selon lui, malgré des avancées significatives et notables relevées de nos jours, beaucoup de choses restent à faire. Des soucis se posent encore au niveau des personnes vivant avec un handicap pour leur mobilité. Aussi a-t-il relevé que des efforts doivent être entrepris pour leur permettre de ne pas tendre la main ou mendier, par l'apprentissage et l'exercice d'un métier.

Pape Moussa Diop, le président de l'Association des personnes handicapées du département de Mbour est revenu sur leurs attentes et besoins de ses frères et sœurs, notamment sur la carte d'égalité des chances, la loi d'orientation sociale, et les efforts à faire pour leur soutien et l'effectivité de leur prise en charge médicale. Des centaines de milliers de francs collectés ont été versés aux personnes vivant avec un handicap.