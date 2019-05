Sénégal: Sédhiou / Disparition de 6 membres d'une même famille à la recherche de fruits sauvages - Ils sont retrouvés sains et saufs en brousse, éprouvés par la faim et la fatigue

Sept (7) membres d'une même famille et un autre jeune garçon voisin à leur domicile sont portés disparus avant-hier, dimanche 26 mai, dans les forêts de Diassing (Ouest de Sédhiou). S'étant frayé le chemin à eux seuls, deux d'entre eux ont réussi à regagner la maison et en ont alerté les proches. Informés nuitamment, les gendarmes et les militaires se sont déployés sur plusieurs sites sans toutefois les retrouver. Ce n'est que le lendemain, hier lundi 27 mai, qu'ils ont été retrouvés dans le secteur de Diassing Mandina; soit à 30 kilomètres de leur maison. Ils étaient à la recherche des fruits de néré.

La dame Aïssatou Diallo, plus connue sous le nom de Kenda, la quarantaine bien révolue, habite en effet le quartier Moricounda de Sédhiou. Elle exerce de petites activités de commerce et de ménage pour trouver des revenus pour sa subsistance. Avant-hier dimanche, elle a quitté son domicile en milieu de matinée en compagnie de sept (7) enfants, dont une fille et un garçon d'un voisin d'une moyenne d'âge de dix (10) ans, à la recherche de fruits de néré. Mais, une fois dans les forêts du Diassing, ils se sont égarés et ne savaient plus la conduite à tenir. Deux des jeunes garçons ont pu se frayer le chemin, au-delà du crépuscule, pour venir alerter la famille.

Les premiers volontaires partis à leur recherche n'ont rien pu trouver et ce n'est qu'au-delà de 23 heures, toujours dimanche dernier, que les gendarmes de la Brigade de Sédhiou ont été informés de leur disparition. Les hommes en bleu et les militaires en poste à Sédhiou se sont déployés sur plusieurs sites pour tenter de les retrouver, en vain. Les recherches engagées, hier lundi matin, par les voisins ont permis de les repérer à une trentaine de kilomètres de leur provenance, dans le secteur de Diassing Mandina. Ils sont ramenés sains et saufs, mais manifestement très éprouvés par la fatigue, la soif et la faim.

«Ce n'est pas du nouveau car j'allais souvent chercher des fruits sauvages que je vends pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment nous nous sommes perdus dans cette forêt. Nous avons eu vraiment peur. On n'a ni bu ni mangé et, la fatigue aidant, nous avons failli craquer. Heureusement qu'il n'y avait pas d'animaux sauvages, du moins le temps de notre séjour», a laissé entendre Kenda, la voix tremblante.

La dame Kenda déclare ne rien comprendre de son étourdissement mais rassure tout aussi que rien n'est venu briser le silence de la nuit dans cette forêt comme ils le redoutaient fort bien. Une source renseigne qu'ils seront conduits au centre hospitalier pour examen de leur état de santé. Aïssatou Kenda Diallo est marié et réputée être une battante à travers de petites activités de rente qu'elle mène pour prendre en charge les besoins vitaux de sa famille. Elle dit rendre grâce à Allah de l'avoir ramener, elle et ses enfants, sains et saufs.