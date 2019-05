Algérie: Concours de récitation du Coran, du Hadith et de l'histoire de la révolution - 200 lauréats distingués

Alger — Plus de 200 élèves d'écoles coraniques et lauréats des trois cycles scolaires ont été distingués, lundi à Alger, lors de la 4e édition du concours du Saint Coran, du Hadith et de l'histoire de la révolution nationale.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de cette cérémonie, organisée à la salle des conférences de Dar El Imam (El-Mohammadia), le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs d'Alger, Zouhir Boudraa a affirmé que cette distinction se voulait "un encouragement" aux élèves lauréats de la 4e édition de ce concours, lancé début Ramadan à travers 57 communes et encadré par des imams, des mourchidate et des affiliés du secteur, ajoutant que le thème du concours, initié par la direction "n'a pas omis l'histoire de la révolution nationale".

Le concours a suscité "un grand engouement" chez les élèves de différentes tranches d'âge, a précisé M. Boudraa, ajoutant que ce concours, encadré également par des enseignants bénévoles, intervient à la veille du lancement, après le mois de Ramadan, de l'école coranique d'été, et ce jusqu'à la fin d'août prochain. Celle-ci, a-t-il poursuivi, connaît, chaque année, "une grande affluence" d'enfants et de jeunes (cycles primaire, moyen, secondaire et universitaire), désireux d'apprendre les préceptes, la psalmodie et la récitation du Saint Coran.

La cérémonie de distinction des lauréats de différents âges et niveaux scolaires qui étaient accompagnés de leurs parents et enseignants, s'est déroulée dans un climat empreint de spiritualité et de joie.

Le responsable a mis en avant les aides importantes fournies aux écoles coraniques par les services de wilaya, dans le cadre de leur aménagement, ameublement et équipement en chauffage et climatisation, contribuant ainsi à l'obtention de résultats probants.

Plus de 100.000 élèves, tous paliers d'enseignement coranique confondus, ont été inscrits, au titre de la nouvelle année scolaire d'enseignement coranique (2018-2019), dont 50.000 élèves de moins de 6 ans, dans les classes de préscolaire (l'apprentissage du Coran pour la petite enfance) et près de 60.000 élèves dans les classes pédagogiques (deuxième cycle), et ce au niveau de 50 écoles coraniques, dont 13 internats, soit un total de 1080 classes coraniques visant à diffuser les valeurs de l'Islam modéré.

Concernant la distribution des sommes collectées dans le cadre du Fonds de la Zakat, M. Boudraa a fait savoir que 2320 familles nécessiteuses et démunies bénéficieront, tous les deux mois, d'une aide financière, notant qu'un montant de 9 milliards de centimes a été consacré, cette année, au titre de la Zakat el Fitr, à 16 000 familles dans le cadre des opérations de solidarité.