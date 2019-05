Soudan: Daglo fait l'éloge de la jeunesse du mouvement révolutionnaire et de la campagne 'Hanbanihu'

Khartoum — Le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen. Mohammad Hamdan Daglo a rendu hommage aux jeunes du 'mouvement révolutionnaire' qui restent fidèles à l'intégrité de la révolution pacifique et a déclaré son adoption aux jeunes de la campagne de 'Hanbanihou (on le construira)' qui nettoient les routes et en mettent des couleurs et il a expliqué: (Toutes les crises ont été fabriquées à partir des symboles de l'ancien régime pour renverser l'ancien président, mais ces crises ont renversé tout le régime et ses symboles).

Lors de son discours lundi soir devant les officiers de la police a la localité de Khartoum , le Lt-Gen. Daglo a réitéré ses accusations de parties inconnues en faisant circuler des rumeurs dans le but de créer un conflit entre les services de sécurité, les forces armées et le soutien rapide, d'une part, et la sécurité et la police, d'autre part.

Le vice-président du conseil militaire a juré de ne pas s'accrocher au pouvoir en déclarant: " Nous ne fermerons pas la porte aux négociations, mais il y a ceux qui veulent être seuls dans la gouvernance pour mettre en œuvre un programme qui va créer des conflits entre les composantes du pays, nous allons passer le pouvoir donc seulement aux mains honnêtes , tout en ajoutant que nous, au CMT sommes pleinement responsables de la résolution des actes de corruption, de les poursuivre, ainsi que de quiconque se ralenti a la mise en œuvre de la loi.